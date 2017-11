Kanepimüüjatele tingimisi vangistus

Eile said kohtus kokkuleppemenetluse korras karistuse kaks noormeest, keda süüdistati marihuaana omandamises ja edasimüümises.



Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Mihklit selles, et ta 2014. aasta oktoobris-novembris ostis, hoidis ja andis edasi suures koguses marihuaanat ning teenis kokku 650 eurot ebaseaduslikku tulu. Karlat süüdistas prokuratuur samuti marihuaanaga hangeldamises, tema teenis nõnda 550 eurot.

Noormeestele määrati kokkuleppemenetluse korras karistuseks kaks aastat vangistust tingimisi kolme aasta pikkuse katseajaga. Karlal läheb karistusest maha kaks eelvangistuses kahtlustatavana veedetud päeva. Mõlemal noormehel tuleb menetluskulude katteks välja käia kokku 1175 eurot sundraha, millele lisanduvad ekspertiisi- ja kaitsjatasu. Samuti konfiskeeritakse neilt kanepimüügiga teenitud tulu.

“Mõlemad noormehed läksid seadusega pahuksisse esmakordselt ja nad on näidanud, et soovivad elus uue lehekülje pöörata. Et karistus on eelkõige mõjutusvahend, siis usun, et tingimuslik karistus on piisav motivatsioon uutest kuritegudest hoidumiseks. Kui nad katseaja jooksul seaduse vastu eksivad, on tagajärjeks vangistus,” lausus prokurör Helga Aadamsoo.