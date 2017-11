Lahkumishüvitisteks makstakse üle 280 000 euro

Hüvitised makstakse praegu Kuressaare linna eelarvest, kokkuvõttes katab need kulud aga ühinemistoetus.

Kuressaare pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul tegi Saaremaa vallavalitsus raha eraldamise otsuse oma teisipäevasel istungil. Ühtekokku makstakse endistele vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitisteks 280 237 eurot.

Kõigile vallajuhtidele, välja arvatud Pöide valla omadele, makstakse lahkumishüvitiseks nende senine aastapalk. Pöide vallavanem ja volikogu esimees saavad aga poole aasta palga. Nende puhul tingis erisuse sundliitmine.

Kõneldes endistest vallavanematest, siis suurim lahkumishüvitis makstakse Lääne-Saare valda juhtinud Tiina Luksile – 33 477 eurot. Veidi vähem, pire üle 27 000 euro saavad hüvitiseks endine Salme vallavanem Kalmer Poopuu ja Pihtlat tüürinud Jüri Saar.

Enam kui 24 000 euro suurune hüvitis on arvestatud Kihelkonna vallavanemale Raimu Aardamile (24 432 eurot), Laimjala vallavanemale Vilmar Reile (24 764) ja Mustjalat juhtinud Kalle Kolterile (24 778 eurot).

Nõks alla selle, 23 910 eurot on kirjas hüvitisena Leisi endisele vallajuhile Ludvik Mõtlepale, 23 609 eurot Orissaare vallavanemale Vello Runthalile ja 22 224 eurot Valjala valda juhtinud Aare Martinsonile. Torgu endise üüri Tiit Põllu hüvitis on 19 733 eurot ja endist Pöide vallavanemat Andres Hansot ootab 9458 eurot. Endiste valdade volikogu esimeeste hüvitised on küll tükk maad väiksemad, kuid samuti arvestatavad summad. Nii makstakse Kuressaare volikogu esimehele Toomas Takkisele 8532 eurot, Lääne-Saare volikogu esimehele Urmas Lehtsalule 6382 eurot, Leisi volikogu esimehele Andrus Kandimaale 4289 eurot, Orissaare volikogu esimehele Marili Niitsile 3974 eurot, Valjala volikogu esimehele Liilia Eensaarele 3670 eurot ja Pihtla volikogu esimehele Tiit Kaasikule 3064 eurot.

Veidi vähem, 2984 eurot makstakse Kihelkonna volikogu juhtinud Karl Teärile, 2972 eurot Laimjala volikogu esimehele Aarne Lemberile, 1514 eurot Salme volikogu esimehele Andrus Raunale ja 1024 eurot Mustjala volikogu esimehele Malve Kollile.

Pöide volikogu esimeest Marina Treimat ootab aga 849 eurot ja Torgu volikogu esimees Mihkel Undrest hüvitist ei saa. Kõikidest väljatoodud hüvitistest lähevad maha maksud.