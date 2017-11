Kolm aastakümmet Saaremaa muuseumi juhtinud Endel Püüa soovib, et tema mantlipärija oleks kompetentne, inimlik ja empaatiavõimeline.



Selline oli direktori kohalt koondatud ja oktoobrist sihtasutuse juhatuse liikme kohuseid täitva Püüa sõnum eile muuseumis koosolekut pidanud sihtasutuse nõukogu liikmetele. Ta lisas, et oluline on, et ükskord saab teadmatus ja ebamäärane aeg lõpuks otsa.

Omaenda plaanide kohta ei osanud kokku nelikümmend aastat muuseumis töötanud Püüa eile veel midagi kindlat öelda. “Oleneb, mida pakutakse. Mõne aasta oleks veel kusagil palgatööl. Aga ega ma midagi muud peale muuseumitöö oska.”

Neljapäeval käis sihtasutuse juhi konkursile avalduse esitanud kuuest kandidaadist nõukogu liikmetega vestlemas neli. Saarte Hääle andmeil oli eilseks sõelale jäänud kaks. Tulevane muuseumi juht on lubatud teatavaks teha esmaspäeval.

Konkursil kandideeriv muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa ütles, et valdkond ei ole talle võõras ja ta on mitmete teiste muuseumidega varem ühiseid töid teinud. Tema sõnul on Saaremaa muuseumi viimaste aastate tegevus olnud suunatud sellele, et kindlus saaks väljast korda, ja see on ka filigraanselt tehtud.

“Nüüd on aeg minna sisse ja see ahhaa-efekt ka sisse tuua. On asju, mida saaks jõulisemalt edasi arendada, sest muuseum peab olema rohkem nähtav,” sõnas ta, lisades, et samas on oluline ka teadustöö, mis Saaremaa muuseumis on seni väga tubli olnud. “Seda tuleb jätkata. See on oluline. Ma usun, et meelelahutuslikku poolt saab väga kvaliteetselt korraldada, aga sealjuures ei tohi unustada teadust,” kinnitas Peirumaa.

Veiko Viil ütles, et väljastpoolt tulijana ei ole kindlasti vaja hakata n-ö rapsima. “Tuleb mõista asutuse tuuma ja kultuuri ning sellesse oma osa panna. Seni tehtud töö on iseenesest suurepärane, Endel Püüa on sinna panustanud kogu oma töise karjääri,” sõnas ta tunnustavalt.

Oma võimalike plaanide kohta ütles ta, et muuseumi missioon on rahvusvaheliselt paika pandud, see on sõnastatud ka muuseumi arengukavas ja sellest raamist välja minna ei saa. “Minu roll on püüda seda missiooni võimalikult hästi täita,” nentis Viil.

Komisjonile pakkus ta välja neli perspektiivi: organisatsiooni õppimine ja areng, asutuses toimuvate protsesside juhtimine, töö külastajate ja uurijatega ning lõpuks omanike huvide täitmine. Viil märkis, et riik eeldab, et ühtmoodi kvaliteetne oleks nii töö museaalidega kui ka asutuse finantsplaani täitmine. Ja et Saaremaa vallal on muuseumi suhtes samuti omad ootused.

Aare Martinson nentis, et kandideerima julgustas teda asjaolu, et valdkond teda huvitab – loodus, kunst ja kultuur on talle kogu aeg hingelähedased olnud. “Eelmistest töökohtadest saadud juhtimiskogemus peaks seda toetama, eelarve täitmisega peaks samuti hakkama saama,” sõnas ta.

Tulevikust kõneldes märkis Martinson, et muuseum on ju iseenesest heal järjel olnud ja Saaremaa visiitkaart tänagi, mis ei tähenda, et midagi paremaks ei saaks muuta. “Mulle tundub, et ekspositsioonid vajaksid värskendamist ja julgemalt tuleks juurde tuua virtualiseerimist. Kui minna Viljandi või Rakvere muuseumi kodulehele, siis seal saab minna virtuaalsele muuseumikäigule. Või kui palju on tehtud Eesti Rahva Muuseumis – meil tasuks samuti seda juurde tuua. Ja loodusosakond tahaks samuti värskendamist,” rääkis ta.