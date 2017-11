Tudengid kutsusid jalgpallurid võistlema

TTÜ EMERA Kuressaare keskuse tudengid ja jalgpalliklubi FC Kuressaare kohtuvad kolmapäeval, 15. novembril Kuressaare keskuse hoovis sõpruskohtumises erinevatel lustakatel ja sportlikel võistlusaladel.

Võisteldakse teatevõistlusaladel, viieliikmeliste meeskondadena. Kõigile võistlustel osalejatele on üllatused. Ettevõtmise eesmärk on näidata kooli ja põnevaid erialasid, mida saab õppida.

“Kuressaares on olnud võimalus omandada kõrgharidust juba pikka aega ning tudengid ei ole kuhugi kadunud,” ütles sõpruskohtumise üks korraldajaid Katrin Lember, kelle sõnul tahetakse mängudega kõigile näidata, millega tudengid siin tegelevad ja kui lahe on mere­akadeemia.

“Üritus ise on seotud TTÜ mereakadeemia tudengite õpingutega,” rääkis Lember. “Nimelt on meil sel semestril üks aineid sündmuskorraldus, kus meil tuleb korraldada üritus, toetudes õpitud teadmistele.”

Katrin Lemberi sõnul oli juba algusest peale teada, et korraldatav üritus võiks olla sportlik ja duellilaadne, kuna soovitakse kaasata ka kõiki huvilisi. “FC Kuressaare on meie jaoks väga hea valik ja nende selleaastane hooaeg on olnud ilusaid elamusi pakkuv,” põhjendas ta. “Lisaks jalgpallile on nad nii tragid, et jõuavad ka meie kooli tudengitega vastamisi astuda.”

FC Kuressaare tegevjuht Katry Reinart ütles, et pakkumine võeti rõõmuga vastu. “Tundus põnev,” märkis ta. “Selline asi aitab meie treenerid ja mängijad tavarutiinist välja ning kuna tegu on meeskondliku ettevõtmisega, siis on meil võimalus ka ennast näidata.”

Sõpruskohtumine leiab aset TTÜ EMERA Kuressaare keskuse hoovis Tallinna tn 19 (Ajamaja vastas) 15. novembril kell 16, mil ürituse avapaugu annab vallavanem Madis Kallas. Lisaks võistlustele on võimalik saada ka infot erialade kohta, mida Kuressaare keskuses õppida saab.