Turismi elutöö preemia pälvis ralli korraldaja

Üheksandat aastat järjest kuulutati kolmes kategoorias välja Saare maakonna turisminduse parimad. Erandkorras anti tänavu välja ka turismi elutöö preemia, mille pälvis 50. juubelit tähistanud Saaremaa ralli korraldaja Saaremaa Rally MTÜ.

Kandidaatide esitamiseks parimate turismitegijate konkursile oli aega kuu ja selle jooksul laekus Visit Saaremaale 17 avaldust. Kolmapäeval koos istunud kuue turismiga seotud organisatsiooni esindajad valisid nominentide seast parimad ning eile õhtul Kuressaare Pritsumajas toimunud turismi aastalõpupeol anti tunnustused ka üle.

Facebook otse tänaval

Parima turismiarendaja nominendid olid Kuressaare tänavafestival, MTÜ Saaremaa Võrkpall ja Kuressaare tänavapiknik. Tiitli pälvis neist viimane, mis on turismitegijate ja ka teiste seal osalenute hinnangul täiesti ainulaadne algatus.

Tänavapikniku kohta on ka öeldud, et ürituse näol on tegemist kui päriselu Facebookiga. See kogub suurte sammudega aina enam hoogu ja tuntust ning kasvab iga aastaga. Tegemist on igati tänuväärse hooaega pikendava üritusega.

Parima turismiettevõtte tiitlit püüdsid sedakorda Saaremaa merispordi selts, Saaremaa ralli ja Akriibia OÜ. Tunnustuse sai neist Saaremaa merispordi selts. Võitja kohta on konkursi korraldajate andmeil kirjutatud, et neid tuleb tunnustada järjepideva vabatahtlikkuse printsiibil põhineva suurepärase töö eest ja seeläbi ka turismi edendamise eest Saaremaal. 2017. aastal on nad järjekordselt teinud ära suure töö, tuues Saaremaale aasta olulisima turismi- ja spordisündmuse, milleks oli Muhu väina 60. juubeliregatt.

Parima turismiasjalise nominente oli samuti kolm: NaviCup mobiilirakenduse “maaletooja” Asko Berens, Saaremaa krapsakas turismiinfospetsialist Kristina Mägi ja keskaja elamuskeskuse Archebald avanud Argo Kirss.

Kõige vingemaks turismiasjaliseks kuulutati Kristina Mägi, kes on alati igal pool kohal, tal on palju ideid, kõike ta jõuab ja kõiki aitab ning üleüldse on tegemist ühe värvika naisega. Just nõnda on turismiasjalised ise Kristinat kirjeldanud.

Kaks korda pärjatud

Erandkorras, nagu juba öeldud, anti sel aastal välja eriauhind – Saaremaa turismi elutöö preemia, mis läks Saaremaa Rally MTÜ-le.

Ralli korraldajad on andnud järjepideva panuse maakonna turismiürituste nimekirja, viies juba 50. korda turismi madalhooajal läbi tõeliselt suure turismi- ja spordi­ürituse. Saaremaa ralli on konkursi korraldajate kinnitusel seejuures esimene ettevõtmine, mis on üheksa aasta jooksul parima tiitliga pärjatud kahel korral.

Etteruttavalt vaadati ka tulevasse aastasse. Kuna Saaremaa tähelepanuväärsed üritused on parimate äramärkimisel palju tähelepanu saanud, ent ei sobitu päris hästi ettevõtte ega arendaja kategooriasse, otsustati järgmiseks aastaks tekitada konkursile juurde uus kategooria. See on suunatud märkimisväärsete turismitegude või ürituste leidmiseks.