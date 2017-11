Turismihooaeg kui buumiaastail

“Aasta lõpuni on veel poolteist kuud, kuid suures plaanis võib juba aastast ka esimesi kokkuvõtteid teha,” kirjutab MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup. “Hetkel, kui käib aktiivne järgmise aasta tegevuste planeerimine ja tegutseme nüüd ühises suures Saaremaa vallas, on oluline vaadata ka tagasi.”



Vaadates statistilise ehk arvude poole pealt, on aasta olnud hea. Pooled meie külalistest on olnud Eesti elanikud ja nende arv on tänavu üheksa kuuga kasvanud 18% (+22 019 ööbimist).

See näitaja on Tallinna ja Tartu kõrval nii protsentuaalselt kui ka absoluutarvudes Eesti suuremaid. See annab tunnistust turismiasjaliste väga heast tööst klientide Saaremaale toomiseks ja kohapeal teenindamisel. Seda toetab parvlaevaühenduse ümber tekkinud negatiivse kära tänaseks vaibumine.

Usaldus, mis kiiresti kadus, on hakanud vaikselt taastuma. Samas on kahju, mis vahepeal tekkis, olnud suur. Eriti mõjutas see eestimaalaste reisiharjumusi.

Saaremaa esimene ja suurim konkurentsieelis Mandri-Eesti ees on just saarelisus ning ühendustel on ja neile jääb väga suur roll.

Kui tänavu teenindas mandri ja saare vahet liikujaid suvel kolm laeva, siis teame, et üks laev on praeguseks liinilt ära võetud. TS Laevad küll kinnitab, et järgmiseks suveks otsitakse lahendust uue laeva näol. Oleme murelikud ja hoiame operaatoriga selles küsimuses kontakti.

Ühendused on olulised!



Peale hästi toimiva parvlaevaühenduse on väga oluline ka igapäevane lennuliiklus. Reisimise üks võtmeküsimusi on aeg ning suurema ja mugavama liinilennuki siia toomine oleks kindlasti hea. Uus liinilennuki riigihange toimub järgmisel aastal.

Tänavu kevadel tegime koostööd Soome reisikorraldaja Matkavekkaga, kes tõi siia kuus lennukitäit spaaturiste. Infokiri Saaremaal puhkamise võimalustest saadeti enam kui 200 000 kliendile. Loodame, et selline koostöö jätkub. Selles osas on jällegi vajalik ka avaliku sektori toetus.

Minu hinnangul on järgmiste aastate suur väljakutse uute turismiatraktsioonide avamine, olemasolevate ürituste hoidmine ja ka uute korraldamine.

Just sündmused ja atraktsioonid on turisti jaoks primaarsed põhjused saarele saabumiseks (tihtipeale ka mitmeks ööks ning seda aastaringselt).

Käesoleval aastal saime olla oma organisatsiooniga toetajaks ja ka korraldajaks mitmete ürituste juures. Oli see siis Kuressaare tänavafestival, Päikesepealinn, Spaaremaa Well­fest, Kuressaare tänavapiknik. Need üritused olid suunatud eelkõige madalhooajale, mil turismisektorile on vaja lisatuge. Avaliku sektori tugi peab siin kasvama.

Tihtipeale tuuakse meile õigeid näiteid meie naaberpiirkondade Haapsalu ja Pärnu kohta, kus avaliku sektori toetusel toimub palju põnevat, mis omakorda toob piirkonda turiste (st raha). Piirkondade vaheline konkurents on väga tihe ja see nõuab pidevat tegutsemist.

Suur roll majutusteenuste pakkumisel on ka tänapäe­vasel jagamismajandusel. Haapsalu ja Pärnu tagasiside näitab, et ka neil on majutusstatistika numbrid maakonnas oluliselt kasvanud. Selles valdkonnas on nii meil kui ka üle-eestilistel turismiorganisatsioonidel võimalik teha paremat koostööd, et saada tegevuste kohta paremat statistikat ja tagada õiglasem konkurents turismiturul.

Eesti elanike arvu märgatav kasv majutuse statistikas on kindlasti tore, ent meie jaoks on eesmärk saada Saaremaale ka rohkem välisturiste. Sektori pikaajalisem kasv ja sellega kaasnevad potentsiaalsed investeeringud on selle võimaliku trendiga vägagi seotud.

Teadmised ja raha



Soomlastest külastajate arv on majutusstatistikas üheksa kuuga samuti kasvanud (+3%) ja Tartu kõrval on see absoluutarvu osas olnud suurim. Samas teeb siiski murelikuks asjaolu, et soomlaste reisimine Eestisse tervikuna on vähenenud.

Eesti riik on omakorda teada andnud, et edaspidi nad lähiturgudel turundustegevusi (messe, pressireise jms) senises mahus enam ei toeta, mis sunnib sihtkohtadel lähiturgudel rohkem tööd tegema. See omakorda nõuab aga peale teadmiste ja oskuste ka raha.

Suuruselt kolmas sihtturg meie jaoks on Läti. Lätlaste arv majutusstatistikas on suurenenud 14% (+2303 majutust), mis on samuti Tallinna, Pärnu ja Tartu kõrval esirinnas olemine.

Järgmise aasta plaan on suunata tänasest rohkem turundustegevusi just Läti turule. Visit Saaremaa on olnud eestvedaja, käivitamaks taas võimalikku laevaühendust Lätiga. Aasta lõpus valmib kahasse Saarte koostöökoguga uuring võimalikest operaatoritest ja nende võimalustest liini taaskäivitamiseks. Pärast seda tulevad uued otsused.

Kasvanud on Venemaa, Saksamaa ja Rootsi päritolu inimeste külastuste arv majutusstatistikas. Norrast tulnud külaliste puhul on see aga 180 võrra vähenenud.

Kui vaadata arve, on kokkuvõttes olnud hea aasta. Üheksa kuu statistika näitab, et ööbimisi oli 260 936, mis on 30 514 võrra (+13 %) rohkem kui mullu. See, et arvud on sama suured kui buumiaastatel, ei ole aga põhjus suureks rahuloluks. Need on tänavused numbrid, kuid pidevalt muutuv turismiturg ja -maastik vajavad uusi tooteid ja teenuseid, häid ideid ja veelgi kõrgema kvaliteediga teenust.

Suur tänu Visit Saaremaa koostööpartneritele. Vaid ühine tegutsemine loob eelduse paremaks tulevikuks.