Vallavalitsuses üritatakse vältida asjatut sõitmist

Saaremaa vallavolikogu kinnitatud struktuuri puhul on tekkinud küsimus, kas teises Saaremaa otsas elavad ametnikud peavad ilmtingimata linnas tööl käima.

Struktuuri kinnitamisel tekkinud arutelul tõstatas endine Orissaare vallavanema Vello Runthal küsimuse, kuhu on struktuurist kadunud Orissaarde lubatud kümme töökohta, sest alles on jäänud vaid kolm.

Vallavanem Madis Kallas vastas, et kohad pole kadunud kuskile, vaid kuuluvad struktuuris teiste osakondade alluvusse. Neid hakkavad Kallase sõnul täitma inimesed, kes elavad Ida-Saaremaal ning ei pea siis linna tööle sõitma.

Kallas ütles Saarte Häälele kommentaariks, et kindlasti püütakse töötajate puhul olla paindlik ja ei pooldata seda, et ametnik sõidab teisest Saaremaa otsast linna tööle vaid kabineti asukoha tõttu. Vallal on olemas teenuskeskused ja tänapäeva võimaluste juures oleks võimalik ka neid kasutada töökohtadena.

Vallavolikogu eilsel istungil kinnitati esitatud struktuur ühe täiendusega: kultuuri- ja kodanikukomisjoni ettepanekul loodi juurde kultuuritöö spetsialisti koht. See spetsialist hakkab koordineerima rahvamajade tööd. Hariduskomisjoni poolt pakutud noorsootöö ja huvihariduse spetsialisti täiendava ametikoha loomist ei toetatud.

Madis Kallase sõnul saab nüüd välja kuulutada konkursid ja hakata ametikohti täitma. Vallavanem märkis, et kõik valitavad osakonnajuhatajad saavad oma haldusala struktuuri üle vaadata ja teha vastavad muutmisettepanekud.

Mitmete kohtade jaotus saab lahendatud ka allasutuste näol. Kallase sõnul loodetakse struktuur järgmise kolme kuu jooksul paika saada. Kindlasti ei ole jaotus tema sõnul neljaks aastaks n-ö kivisse raiutud, vaid vajaduse korral tullakse volikogu ette sooviga seda muuta.

Struktuuri kinnitamisel määrati ka kohtade täitjatele esitatavad nõuded ja palgad. Valimisliit Saarlane tegi ettepaneku palgagruppide ülemiste tasemete vähendamiseks. Volikogus see toetust ei leidnud.

Vello Runthal tundis huvi, kui palju väheneb vallavalitsuse palgafond, võrreldes seniste omavalitsuste omadega. Madis Kallas vastas, et ei tea. See sõltuvat tema sõnul lõplikest palganumbritest. Ta märkis, et kui kõik saaksid määratud palgamiinimumi, oleks võit suur. Teisalt – kui kõik saaksid palgamaksimumi, oleksid kulud suuremad.

Volikogu kinnitas ka osavaldade põhimäärused ja sätestas, et volikogu liikmed saavad soovi korral kuuluda osavallakogusse. Eraldi märkis volikogu ära punkti, et vallavalitsuse ametnikud tohivad kuuluda osavallakogusse.