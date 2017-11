Avo Reimal: vabakasvatus ei vii kuhugi

“Arvasin, et aasta isa tiitli peaks saama ikka vanem inimene,” tõdeb 41-aastane nelja lapse isa Avo Reimal, kes eile Kuressaare lossi kapiitlisaalis tänavuseks Saaremaa aasta isaks kuulutati. “Töökaaslane ütles aga, et vaata peeglisse, ega sina ka enam poisike ole.”



OÜ S-Link müügijuhina töötava Avo sõnul selgus väikese uurimistöö järel, et kandidaadiks oli ta esitanud raamatupidajast kolleeg. “Kolleegid teavad mu perest ilmselt üsna palju – kuna meid on firmas vähe, siis suhtleme tihedasti,” räägib Avo. “Pealegi on lapsed mul tööl sageli kaasas.”

Avo sõnul lapse- ja peresõbralikus ettevõttes sellele, et lapsed ühtepuhku tööl isa juures on – ja vahel ehk tööd isegi segama kipuvad –, viltu ei vaadata. “Eks nad püüa aidata ka, näiteks masinaid puhastada,” ütleb Avo.

Lastele isa töö juures meeldib – maja teisel korrusel on õmblustsehh ja tehakse kujundust – uudistamist ja tegevust juba jätkub.

Neli on paras arv!



Kuigi verinoorena Avo end nelja lapse isana ette ei kujutanud, on ta suure pere pea rolliga rahul. “Neli last on just paras arv,” leiab mees, kes on ka ise pärit suurest perest, olles viie lapse seas vanuselt neljas…

