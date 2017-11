40 riiki ja sajad magnetid

Hiiumaal sündinud ja üle 30 aasta Kuressaares elanud Juta Paju nakatus ligi kümme aastat tagasi kogumiskirge. Nüüd ei taha külmkapimagnetid ta korterisse enam äragi mahtuda.



Mitu külmkappi on kirglik koguja magnetite tarvis soetanud? Juta kostab ajakirjaniku aasimise peale, et tema väikesele külmkapile mahub tõesti vaid väike osa aastate jooksul kogutud magnetitest. Enamiku pisikesi suveniire on ta paigutanud metallist välisukse siseküljele.

Rännupisiku sai Juta juba varases nooruses. Nõukogude ajal on ta käinud paljudes toonastes liiduvabariikides. Tol ajal tõi ta reisidelt kaasa põhiliselt pastakaid. 2008. aastal avastas ta Saaremaa oma reisifirma Turja Tour’i. Samal aastal sõitis Juta Hollandisse. Sealt ostis ta esimese magneti – kuulsad Hollandi puukingad. “Pärast seda olen igalt reisilt kaasa toonud just külastatava riigi tunnusmärkidega magneteid,” märgib Juta.

Mahuvad ka käekotti



Miks just külmikumagnetid? Juta ütleb, et reisidelt pole mõtet mingeid suuri asju koju vedada. Magnetid mahuvad kasvõi käekotti ära, on hinnalt taskukohased ja kodus leiab neile ruumi…

