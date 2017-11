Kas idaeurooplased on tõesti vähem eurooplased?

Väitesse, et toit ja mitmed tarbekaubad on Ida-Euroopas vähem kvaliteetsed kui Lääne-Euroopas, on seni suhtutud kui mingisse paranoiasse. Nüüd on aga läbi viidud vastavad testid ja – üllatus, üllatus! – kahtlus on leidnud kinnitust, kirjutab Norra päevaleht Aftenposten.



Selgus, et mitme Ida-Euroopa riigi kauplustes müüdavates kalapulkades on vähem kalaliha ja jogurtides vähem puuvilju. Naised kurdavad aga, et isegi Euroopa tuntumate kosmeetikafirmade juukselakid olevat Euroopa Liidu uutes riikides kehvema kvaliteediga.

Seetõttu tunnevad endise idabloki riikide elanikud end teise sordi eurooplastena. Nüüd on see konflikt muutunud suure poliitika teemaks.

“Saksamaal on kõik kvaliteetsem. Toit, kosmeetika, pesemisvahendid ja isegi koeratoit. Meil Tšehhi Vabariigis on aga kõik viletsam. Paratamatult jääb mulje, et rahvusvahelised kompaniid parseldavad meil siin maha kõik selle, mida mujal müüa ei õnnestu,” ütles Aftenposteni korrespondendile antud intervjuus 24-aastane Tšehhi elanik Lucia Sekacova.

Ostureisid naabermaadesse



Koos abikaasa Jaroslav Sekaciga väljusid nad parajasti ühest Saksamaa kaubanduskeskusest. Nende kaks suurt ostukäru olid kaupu täis. Koos nendega olid vanaema ja poeg Richard…

