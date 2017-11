Maria Evestuse tööd lasteaias

Tänasest on Kuressaare Naerusuu lasteaias üleval Maria Evestuse maalinäitus.

Kunstnik ütles Saarte Häälele, et lastaed sai äsja valmis uue söögisaali, kus kaks seina on spetsiaalselt eksponeerimiseks mõeldud, et pakkuda lõuna ajal lastele ka nn hingetoitu.

“Tiia Leppik võttis minuga ühendust, et kas ma tahaks esimesena oma näituse seal teha, ja muidugi olin ma kohe nõus,“ sõnas Evestus, kelle jaoks on lasteaed senimaani üks toredamaid näitusepaiku. „Alles sai läbi ka mu kohvikunäitus Tallinnas, seega on mul hetkel päris hea valik käepärast,” lisas ta.

Lasteaias on üleval kümme teost aastatest 2015–2017 ja kunstnik on teinud valiku just selle pilguga, et need sobiksid ennekõike lastele.