TERVIS: Öine “saekaater” kupatas perenaise teise tuppa

Rein Kööp on ehe näide inimesest, kes ilma spetsiaalse aparaadita enam magada ei saagi.



Tema abikaasa Heidi Kuusk ütleb, et aasta oli siis 2010, kui Rein järsku küll laua taga, küll teleka ees pidevalt magama jäi. “Ükskord sõitsime maalt linna ja Rein teatas kohale jõudes: “Jumal tänatud, et me ikka kohale jõudsime, ma peaaegu terve tee tukkusin. Ainult vastutulevate autode tuled olid need, mis üles ajasid.” Ja ta istus roolis!” meenutab naine. Samuti muutus võimatuks ühes voodis magamine, sest Reinu kõrvulukustav norskamine tegi kaasa ööunele kohe lõpu. “Mul olid teised voodiriided kohe haardeulatuses ning kui saekaater jälle tööle hakkas, võtsin oma kompsud ja kolisin teise tuppa magama,” naerab Heidi Kuusk.

Hakkas rooli taga “nokkima”



Ühel hetkel oli asi aga naljast kaugel. Bussijuhina töötanud Rein räägib, et ööuni oli pea olematu, kuid hommikul oli ometi vaja juba kella viiest tööle asuda. “Pidevalt oli tunne, et hakkan rooli taga “nokkima” ja see pole kusagilt otsast turvaline,” sõnab Rein…

