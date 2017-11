Saaremaa Muusemi SA nõukogu valis Saaremaa muuseumi uueks juhatuse liikmeks muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa.

Laupäevases Saarte Hääles rääkis kümme aastat muinsuskaitsjana töötanud Peirumaa, et valdkond ei ole talle võõras ja ta on mitmete teiste muuseumidega varem ühiseid töid teinud. Tema sõnul on Saaremaa muuseumi viimaste aastate tegevus olnud suunatud sellele, et kindlus saaks väljast korda, ja see on ka filigraanselt tehtud.

“Nüüd on aeg minna sisse ja see ahhaa-efekt ka sisse tuua. On asju, mida saaks jõulisemalt edasi arendada, sest muuseum peab olema rohkem nähtav,” sõnas ta, lisades, et samas on oluline ka teadustöö, mis Saaremaa muuseumis on seni väga tubli olnud. “Seda tuleb jätkata. See on oluline. Ma usun, et meelelahutuslikku poolt saab väga kvaliteetselt korraldada, aga sealjuures ei tohi unustada teadust,” kinnitas Peirumaa.

Uus muuseumijuht asub tööle detsembri teises pooles.