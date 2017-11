FC Kuressaare viies koht esiliigas pole maksimum

FC Kuressaare meeskond saavutas võidetud viienda kohaga eesmärgi esiliigasse püsima jääda, kuid samas püsiti suurem osa hooajast ka Premium-liiga konkurentsis ja alles viimase vooruga anti võimalus tippseltskonda tõusta käest.



“Et esiliigas lõpetasime kindlalt tabeli esimeses pooles viiendal kohal, on väga tubli tulemus, eriti kui arvestada, et veel eelmisel aastal mängisime aste madalamal liigatasemel,” rääkis meeskonda läbi hooaja pingilt juhendanud Martti Pukk, lisades, et kindlasti pole vähetähtis ka see, et meeskond jõudis taas karikavõistlustel veerandfinaali.

Samas näitasid mängud esiliiga esimeste vastu, et FC Kuressaare meeste võimed ja oskused lubanuks saavutada ka enamat, kui välja mängiti, ja viiendat kohta ei saa kindlasti lugeda maksimaalseks tulemuseks. Kui on hea päev, siis ollakse võimelised võitma keda iganes.

Meeskonnavaim kandis



Ka Martti Pukk tunnistas, et enne hooaega püstitas ta eesmärgi mängida medalite nimel. “Taset ja oskusi on meil selleks piisavalt ning kõrgem koht oleks olnud ka täiesti võimalik,” leidis ta. “Aga mida hooaja lõpu poole, seda rohkem hakkas tunda andma, et enamik mängijaid on pidanud koos kõikide sarjade ja Saarte mängudega mängima päris suure hulga kohtumisi ning meie võtmemängijad olid viimaseks ringiks väsinud. Suutsime ennast mõneks mänguks küll kokku võtta, kuid kõrgemate kohtade nimel võidelda enam kahjuks ei jaksanud.”

Positiivsena tõstis Martti Pukk esile mõne noorema mängija esiletõusu esindusmeeskonnas, 17 võitu esiliigas ja kõige tähtsamana, et eelmisel hooajal esiliiga B tasemel taastunud meeskonnavaim püsis.

“Hooaja esimeses pooles oli võitlusvaim meeskonnavaimuga samal tasemel. Tulime alati kohe pärast ebaõnnestumist raskest seisust välja,” tõdes ta. “Aga alati on midagi, mis oleks saanud paremini olla, kusagil oleks võinud keegi kiiremini reageerida või õigema otsuse teha, ent pole mõtet olekseid taga nutta. Peab eksimustest õppima ja tulevikus proovima neid vältida,” rääkis ta.

Samas polnud Martti Pukk rahul sellega, et mõned mängud pidi meeskond mängima ühe või kahe vahetusmängijaga. Õnneks oli neid sellel aastal vähe ja nendes saadi ka positiivsed tulemused, aga pikemas perspektiivis nii ei saa ja võib-olla just nende mängude tõttu maksti viimases ringis lõivu.

“Füüsiliselt väsisime viimaseks ringiks ära ja sealt hakkasid tulema eksimused ning valusad kaotused hakkasid ka vaimu närima ja pingeid tekitama,” märkis ta, lisades, et ressurssi juurde panna on suhtumises treeningutesse ja individuaalses töös. “Peame olema enesekriitilisemad ja sellise meeskonna mängijad peavad palju ise just oma füüsisega tegelema.”

Hooaja keskel andis oma loobumisest teada Mikk Rajaver, lõpus riputasid puutsad varna Martti Pukk ja Urmas Rajaver. See tähendab, et nende kohad vajavad täitmist ja tühjaks jäänud positsioonid peavad võtma oma klubi noored.

Martti Puki hinnangul olid ründajad Mario Stern ja Maarek Suursaar hooaja esimeses pooles väga head. Karmo Paju ja Märten Opp tegid keskväljal mõned väga head mängud. Reivo Vinter sai oma äärel hästi hakkama, kahjuks oli ta sügisel hädas vigastusega. Eerik Poopuu tõusis duublist kindlaks esindusmeeskonna mängijaks. Reiko Mäeorg ja Miikael Tuus said sellel aastal juba rohkem mänguaega. Debüüdi tegi Karl Sirel.

“Eks noortega on ikka nii, et stabiilsus tuleb aja ja kogemustega, aga nad peavad ka mõistma, et esindusmeeskonda ei pääse keegi niisama ning selleks tuleb pingutada ja näidata suhtumist nii mängudel kui ka treeningutes,” lausus Martti Pukk, avaldades lootust, et järgmisel aastal suudab veel mõni noor mängumees sammu edasi teha ja esindusmeeskonnas kanda kinnitada.

“Iga liin, alustades väravavahist, võiks saada täiendust, sest pidime ikkagi päris palju ka sellel hooajal positsioone lappima. Korra isegi alustasime mängu väravavahita,” märkis ta.

Valitud kursil edasi



Iga meeskonna edu või ebaedu taga on treener. FC Kuressaares kandsid vastutust Sander Viira ja Martti Pukk.

“Kahel hooajal meil see variant toimis,” tunnistas Martti Pukk. “Eriti käesoleval aastal, kui arutasime Sanderiga asjad alati eelnevalt läbi, enamasti meie mõtted ja vaated ühtisid, mõnikord täiendasime ja parandasime teineteist, mõnikord tegime kompromisse, aga saime päris hästi hakkama.”

Samas leidis Martti Pukk, et selline variant saab toimida mingil tasemel ja juba kogenud meeskonnaga mõnda aega, aga nooremate mängijate lisandumisel ja arengu jaoks on kindlasti treenerit vaja.

Viimastel aastatel on FC Kuressaare lähtunud esindusmeeskonna komplekteerimisel põhimõttest, et mängitakse saarlastega, abiks on olnud hiidlased Martti Pukk ja Tõnis Koppel. See on hoidnud meeskonnavaimu ja loonud võimaluse oma tublimatele noortele rivistusse murda.

Martti Puki hinnangul saab esiliigas peamiselt saarlaste ja oma kasvandikega hakkama. “Oluline on, et säiliks sama tuumik, ja väga palju sõltub mängijate suhtumisest,” lausus ta.