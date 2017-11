Hoop pensionäri tasku pihta

Tulevast aastast maksusüsteemis kehtima hakkavad muudatused puudutavad ka pensionäre, eelkõige töötavaid pensionäre – pensionidel kaob täiendav maksuvaba tulu. Mida pensionärid ise maksumuudatustest arvavad?

Malle Laul

Kuressaarest:



Minu pension on 400 eurot millegagi, nii et selle pealt ma tulumaksu maksma ei pea. Avaldust mul veel esitatud ei ole, aga ju ma siis pean seda pensioni­ametis tegema. Need muudatused puudutavad rohkem tööl käivaid pensionäre, aga minu tuttavatest pensionäridest on kõik kodus – kes tahakski sellises vanuses enam tööl käia?

Tiiu Kallas,

Saaremaa maakonna pensionäride ühenduse juhatuse liige:



Tean, et 500 eurot on maksuvaba. Avalduse maksuvabastuse saamiseks oleme omal ajal vist kõik esitanud. Kui mina pensionile läksin, tuli seda küll teha.

See, kui maksud suuremaks lähevad, ei meeldi kellelegi. Kedagi ei rõõmusta see, kui tema rahakoti kallale minnakse ja sissetulekut vähendatakse. Ükskõik kuidas seda siis tehakse. Kui maksud tõusevad, jääb ju raha vähemaks ja elu läheb raskemaks.

Töötav pensionär peaks kätte saama ikka kogu raha, mis ta välja teeninud on.

Omavahel me maksumuudatusi arutanud veel ei ole. Meie volikogu saab kokku 21. novembril – ilmselt tulevad need seal jutuks.

Heigo Kips,

töötav pensionär:



Nii palju olen asjaga kursis, et pidin sotsiaalosakonnas avalduse tegema – sain aru, et ilma selleta võib asi minna nii, et tulumaksu hakatakse juba nullist võtma. Praegu käin veel tööl, aga 1. jaanuarist meie töökohad koondatakse ja siis on mul ainult pension.

Kui käiksin tööl edasi, oleks asi hapu. Tulumaksu hakataks võtma nullist alates. Siis poleks töölkäimisel enam mingit mõtet. Nendest muudatustest arusaamine ja nendega arvestamine on päris keeruline, lausa kõrgem pilotaaž. Kui sissetulek üle eeldatud summa läheb, mine uuesti sotsiaalosakonda ja lase asi uuesti ringi arvestada.

Eakamate inimeste suhtes on see igatahes inetu otsus. Olen üle kuuekümne aasta tööd teinud ja nüüd maksa pensionärina riigile veel tulumaksu!

See näitab, et otsustajad üldse ei hinda meie tööd. Ja et oma sissetulekuid tuleb osata ette planeerida, mul on veel kolm aastat kaheksakümnest puudu – mis ma siin planeerima hakkan… Ausalt – see, et maksu­süsteemi niimoodi pensionäride kahjuks muudeti, on ikka päris inetu asi.

Helmut Sääsk,

töötav pensionär:



Mõtlesime abikaasaga, et käime pensioniametis ära ja küsime ise järele, mis siis uuest aastast meie jaoks muutub. Sellest, mis igal pool nende muudatuste kohta kirjutatakse ja räägitakse, on ju ka juriidilise haridusega inimesel raske aru saada.

Mina saan eripensioni (Helmut Sääsk on endine kõrge politseiametnik – toim) ja olen seetõttu veidi teistsuguses olukorras. Kuna mul on suhteliselt suur pension, maksan sealt nii või teisiti päris kopsaka summa ära. Tööl käin praegu nii-öelda käsk-korralduse alusel, näiteks koolitan Kuressaare päevakeskuses vanemaid inimesi.

See, mis maksusüsteemis praegu tehakse, on täielik absurd! Kirjutagu avaldusi need, kes tahavad, et nendelt kümme maksu kinni peetakse. Laske teistel rahulikult oma pensioni saada, nagu siiani. Niisugused siia-sinna tõmblemised, nagu praegu, on minule täiesti arusaamatud.

Nii kui seal meist kaugel asuva mäe peal midagi vastu võetakse, järgnevad sellele ilmtingimata mingid jamad. Inimesed peavad kusagile jooksma hakkama, midagi tõestama, mingeid tobedaid pabereid kirjutama… Kui riik nii vaene on, öelgu seda siis ausalt. Pigem küsigu avalikult: kallid inimesed, makske kõik kolm eurot kuus lisa. Nii saaks iga kuu kolm miljonit eurot juurde. Aga niimoodi jamada!

Siina Pallas,

töötav pensionär Kuressaarest:



Mina ei ole nendesse maksumuudatustesse eriti veel süvenenud. Arvan, et mind see teema suuremat ei puuduta, sest mul on nii väike palk. Avalduse ma tööandjale muidugi teen.

Oma tuttavatega ma seda maksude teemat arutanud ei ole. Teema on alles värske ja ega enne inimesed asjasse eriti süvene, kui see ennast otseselt ei puuduta.

Tiiu Haavik,

töötav pensionär, kehalise kasvatuse õpetaja, võimlemis­treener:



Saan rohkem pensioni kui keskmine pensionär ja käin ka tööl – kahes koolis. Töötan kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina. Maksan juba praegu oma pensionist üsna suurt tulumaksu. Hakkan mõtlema, kas mul on ikka mõtet riigi heaks nii palju tööd teha. Palju lihtsam oleks ju koju jääda ja eladagi pensionist. Selle asemel, et pensionäre toetada, läheb riik meie pensionide kallale. See, et riik meile makstavast piskust uuesti matti võtab, on ülekohtune ja arulage. See näitab, et riigi valitsus pole oma eelarvet paika saanud. Kelle käest võtta? Kindel värk – pensionärid saavad ju iga kuu raha, võtame nende käest! Samas käib teisal laristamine.

Arvan, et nüüd hakatakse veelgi rohkem maksma ümbrikupalkasid, sest kes tahab siis nii suurt tulumaksu maksta?

Evi Maasik,

mittetöötav pensionär:



Ma ei oska nende maksumuudatuste kohta midagi öelda, ei ole nendesse süvenenud. Mina ei saa üldse nii palju pensioni, et need maksumuudatused mind puudutaks. 500 eurot on ju tulumaksuvaba. Avalduse tegin ära juba siis, kui pensionile jäin. Halvemas seisus on need, kes pensionärina tööl käivad – kui pension esimesest eurost maksu alla läheb. Kui mina tööl käiksin, jääksin vist koju.

Regina Põld,

mittetöötav pensionär Kuressaarest:



Minul on see avaldus kunagi aastaid tagasi tehtud. Kuna ma ei tööta ja minu pension jääb alla 500 euro, siis need muudatused mind ei puuduta.