JUHTKIRI: Uus ajastu

Meie enim külastatavas muuseumis, Saaremaa muuseumis on algamas uus ajastu: kolm aastakümmet muuseumi juhtinud Endel Püüa asemele asub Rita Peirumaa. Kelle töökogemus muinsuskaitse inspektorina kulub uues ametis kindlasti marjaks.

Peirumaa hinnangul on nii kindluse kordategemine kui ka teadustöö kiiduväärt ning teadustööd tuleb ka jätkata. Samas leiab uus juht, et aeg on “ka ahhaa-efekt sisse tuua”, aeg on meie muuseum nähtavamaks muuta.

Ehkki uus juht toob muuseumi töös kindlasti kaasa uuendusi, ei tasu siiski karta, et seni tehtu pea peale keeratakse. Kõik, mis hästi, on väärt edasiarendamist, aga värske pilk ja uued ideed ei tee paha.

Ka muuseumi meelelahutuslikku poolt saab väga kvaliteetselt korraldada, teadust unustamata.