Kaido Kirst säilitas nisukuninga trooni

Möödunud aastal viljelusvõistlusel parimaks nisu- ja odrakasvatajaks tunnistatud Kaido Kirst saavutas talinisu arvestuses üldvõidu ka sel aastal.



”Küll napilt, aga ta sai võitja kivi uuesti endale kapi peale,” ütles viljelusvõistluse üks eestvedajaid Margus Ameerikas, viidates võitjatele auhinnaks mõeldud paekivist tänu­plaadile. Täpsustatud andmetel 9,97 t/ha saagiks saanud Kirst edestas lähimat konkurenti pisut parema tulukuse ja kvaliteediga.

Kaido Kirst ütles, et kui eelmisel aastal olid mandril ilmaolud kehvemad, siis tänavu olid tingimused saarel ja mandril üsna võrdsed ning võit maitseb sellevõrra tõelisemana. Samas on Kaido Kirst kogunud saagikuse arvestuses eelnevatel aastatel kokku neli alavõitu. Paraku jäi ta nüüd ilma talle 2009. aastast kuulunud võistluste suvirapsi saagikuse rekordist (3,7 t/ha). Uus rekordiomanik on Valgamaa mees Kalle Kits (3,8 t/ha).

Kaido Kirst meenutas, et kui ta kümme aastat tagasi võistlustele läks, siis oli selliseid mehi küll, kes vaatasid, et saarlane on vist ülbeks läinud, et viljelusvõistlusele tuleb. ”Omal pole kivide vahel muldagi ja tahab võistelda,” naeris Saaremaa nimekaim viljakasvataja. 10 aastaga on Kirstu sõnul saadud võistlustelt nii kogemusi kui ka tuttavaid. ”On käidud reisimas ja liigutud, see pole olnud mahavisatud aeg,” tõdes ta.

Kui Eesti hakkas astuma Euroopa Liitu, levis muu hulgas jutt, et kuna Saaremaa pole teraviljapiirkond, siis saarlased teraviljakasvatuseks toetust saama ei hakka. ”See mind küll natuke ärritas ja siis ma mõtlesin, et siin on ka võimalik vilja kasvatada,” tunnistas Kirst. ”Õnneks on viimased aastad näidanud, et Eesti mõistes ei ole saarlased nii viletsad midagi. Kui vähegi ilma annab, siis saab ikka meie põldude pealt ka midagi kätte.”

Väga hea soorituse tegi viljelusvõistlustel debütandina ülesastunud teine Valjala valla talunik Eugen Koit, kelle 10,75 t/ha on võistluste tritiku saagikuse uus rekord. Konkurendi katkestamise tõttu ületas Eugen Koit finišijoone üksinda, kuid oluline on see, et kohtunik tema saavutuse ära mõõtis. ”Eugen Koidu puhul väärib esiletõstmist stabiilsus saada kaks aastat järjest väga hea tulemus,” kommenteeris Margus Ameerikas, viidates tõsiasjale, et ka mullu sai mees sama kultuuriga enam kui 10-tonnise saagi, mis jäi aga mõõtmata. ”Mõni ajab altmineku ilma kaela, aga kõva mees saab mõlemal aastal hea tulemuse,” tunnustas Ameerikas.

Kolmanda saarlasena viljelusvõistlustel osalenud Tõnu Post saavutas rukki arvestuses kokkuvõttes 4. koha.