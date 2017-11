Kuressaare linna keskväljakut ehtima hakkav jõulukuusk loodetakse Saialt linna tuua novembri lõpus. Advendiküünlad süüdatakse 3. detsembril.



Kuressaare Linnamajanduse juhi Mikk Tuisu sõnul on kuusk ligikaudu 15–16 meetrit kõrge, mis on selline keskmine kuuse kõrgus. Linnas on viimastel aastatel olnud nii 12–13, aga ka pea 20 meetri kõrguseid kuusepuid. Kuusk anti linnale tasuta.