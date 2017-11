MIS JUHTUS: Purjus pojad kippusid emadele kallale

Eelmisel nädalal tuli politseil Saaremaal kahel korral lahutada peretülisid, kus osapoolteks pojad ja emad.



7. novembril kell 17.29 andis häirekeskus teada, et Kuressaare linnas Pikal tänaval on peretüli. Kui politsei kohale jõudis, selgus, et täiskasvanud poeg oli purjus, laamendas ja ähvardas ema. Kuraasikas perepoeg viidi Kuressaare politseijaoskonda kainenema.

11. novembri õhtul tuli politseil taltsutada täiskasvanud poega, kes oli Kärla alevikus oma ema rünnanud.

12. novembril kell 1.19 andis häirekeskus politseile edasi teate, et Nasva alevikus lärmavad joobnud alaealised. Noorte kontrollimisel selgus, et kolm alaealist olid tarvitanud alko­holi. Nendele koostati esmane protokoll ja anti vanematele üle.

Möödunud nädalal vajati Saaremaal politsei abi kokku 58 korral.

Kuressaare politseijaoskonna arestimaja vanem Rein Rand ütles, et nädala jooksul paigutati arestimajja kainenema seitse inimest. Liiklusest tuli nädalaga kõrvaldada viis mootorsõidukijuhti, kellest kolm olid tarvitanud alkoholi ja kahel puudus vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Kõikidele sõidukijuhtidele paneb politsei südamele, et kuna ilmad lähevad järjest külmemaks ja hommikuti esineb teedel jäidet, on aeg sõidukitele talverehvid alla panna.