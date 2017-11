Pädaste mõis saja parima peidupaiga seas

Selleaastane Andrew Harperi raport tunnustas “Top 100 Hideaways” listis ka Pädaste mõisa. Põhjamaades ja Balti regioonis on selle tunnustuse pälvinud ainult kaks hotelli – Falsled Kro Taanis ja Pädaste mõis Eestis.



Juba 40 aastat on Andrew Harperi toimetajad reisinud erinevatel kontinentidel, avastades kõige erilisemaid hotelle ja peidupaiku ainulaadsetes asukohtades üle terve ilma. Harperi toimetajad reisivad anonüümselt ja katavad oma reisikulud ise. Sellist lähenemist hotellide hindamisele ei kasuta praegu ükski teine reisiportaal maailmas ja see annab Andrew Harperile võimaluse hinnata hotelle objektiivselt ja iseseisvalt.

“Selle erilise tunnustuse saamiseks peab hotellis olema vähem kui 50 tuba. Hotell peab silma paistma omanäolise karakteri poolest, olema pühendunud klassikalisele reisielamusele ja pakkuma klientidele midagi tõeliselt erilist,” ütles Andrew Harper. “Kui soovite leida kohta, kus ennast unustada või jätta kogu maailm selja taha ja kogeda midagi tõeliselt erilist, siis laske meie toimetajatel end kohale viia.”

“Pädaste mõisal on erakordne au olla samas nimekirjas prestiižikate ja suurepäraste hotellidega, nagu Aman Venice Itaalias, Ballyfin Demesne Iirimaal, Fogo Island Inn Kanadas, Huka Lodge Uus-Meremaal või The Point New Yorgis,” märkis Pädaste mõisa üks omanikke Martin Breuer.