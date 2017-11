Pärli tütred ja emad pääsesid Gymnafesti finaali

Võimlemisklubi Pärl kava ”Mu ema” pääses Gymnafesti Põhja-Eesti eelvoorust edasi ja seega esinetakse sellega 25. novembril Tartus toimuval lõppkontserdil. Koondrühmade arvestuses esitatud ”Mu ema” on Pärli klubi keskmise vanuserühma Särasilmad tütarde ja emade ühine kava. Kokku on võimlemispõrandal 36 esinejat.



Gymnafest on Eesti võimlemisliidu suurim üritus. Kahe eelvooru 54 rühmas osaleb kokku 865 võimlejat.

VAATA videot:

https://www.youtube.com/watch?v=nJb3hcSLq80