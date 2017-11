Politseis jagati tänu ja tunnustust (fotogalerii)

Eile toimus Kuressaare politseijaoskonnas aastapäeva tähistamise aktus, kus peeti kõnesid, meenutati olnut ja jagati tunnustust.



Piduliku aktuse avasid Kuressaare gümnaasiumi 3. klassi laululapsed, kelle neljaliikmeline delegatsioon esitas sissejuhatuseks lõbusaid laulujuppe. Muusikalise etteaste lõppedes võttis järje üle Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, kes puudutas oma kõnes nii politsei- ja piirivalveameti saamislugu kui ka tuleviku väljavaateid. Kuulutati välja ka 2017. aasta parim kolleeg ja parim noor kolleeg, kuid tunnustust jagus ka komissaridele ja abipolitseinikele.

Parima kolleegi tiitli pälvis tänavu vanempiirivalvur Andres Märtin, kes on end uues meeskonnas tõestanud suurepärase kolleegina. Märtini kohta öeldi ka, et ta mõistab, et ümbritsev keskkond on pidevas muutumises, ning ei ole selline ametnik, kes tuleb tööle vahetuse lõppu ootama. Samuti tegutseb ta ennekõike ohtude ennetamise nimel, mitte eesmärgiga karistada. Rõhutati ka Märtini optimistlikku ja tasakaalukat suhtumist, mis meeskonna ühtsena hoiab.

Parimaks nooreks kolleegiks tunnistati piirivalvur Geito Reek, kes on silma paistnud oma õpihimu ja abivalmidusega. “Ta panustab lisaks patrullimisele veel ka liiklusjärelevalvesse ja mereturvalisusse, on alati abivalmis ja vastutulelik mitte ainult kolleegide, vaid ka kodanike suhtes. See on tema aasta – Geito on palju teinud ja palju jõudnud, olles sealjuures alati viisakas ja heatahtlik,” tunnustasid töökaaslased parimat noort kolleegi.

Teenistusalaste ülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest pälvis teenetemärgi ja 300 eurot preemiat komissar Priit Sepp. Teenistusalaste ülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest sai peadirektori tänukirja ja rahalise preemia 300 eurot komissar Ellar Ellik.

Prefekti tänu ja 200 eurot teenistusalaste ülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest pälvisid komissar Dairi Allik ja politseileitnant Hillar Peegel.

Abipolitseinik Erkki Noor pälvis silmapaistvate teenete eest avaliku korra tagamisel abipolitseiniku teenetemärgi. Abipolitseinik Martin Aulik sai silmapaistvate teenete eest politsei- ja piirivalveameti ees hinnalise käekella.

Silmapaistvate teenete eest Lääne prefektuuri ees pälvisid teenemärgi ka koostööpartnerid: Imbi Jäe Saare maavalitsusest ja MTÜ Randvere Tööõppekeskus.