Riik kohtleb piiratud töövõimega inimesi ebavõrdselt

Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allase hinnangul kohtleb riik piiratud töövõimega inimesi ebavõrdselt: töövõimetoetuse pealt tulumaksu maksma ei pea, küll aga tuleb seda uuest aastast teha töövõimetuspensioni pealt.



“Miks niimoodi otsustati, on absoluutselt arusaamatu!” tõdes Veronika Allas. “Kuidas küll niisuguse asja peale tuldi? Siin viskan küll suure kivi otsustajate ja seaduste läbivaatajate kapsaaeda.”

Neid, kes on läbinud töövõime hindamise ja saavad töövõimetoetust, on Allase sõnul siiski oluliselt vähem kui inimesi, kes vana korra järgi ikka veel töövõimetuspensioni saavad.

Sotsiaalkindlustusameti andmeil on töövõimetuspensionäre Saare maakonnas eilse seisuga kokku 1497.

Töövõimetoetuse saajate arv oli aga tänavu 3. kvartali lõpu ehk 30. septembri seisuga kokku 786. Osalise töövõimega inimesi oli nende seas 501, puuduva töövõimega inimesi aga 285.

Allas ei pea õigeks ka seda, et tulumaksu arvestades kõiki ühe vitsaga lüüakse – käivad ju paljud töövõimetuspensionäridest tööl.

“Isegi kui ta praeguses mõttes pension on 300+ eurot ja ta teenib miinimumpalga juurde, siis hakatakse ka selle miinimumpalga pealt maksu võtma,” lausus Allas. “Kindlasti sunnivad need maksumuudatused paljusid oma elukorraldust üle vaatama. Inimesed käivadki tööl ju selleks, et majanduslikult paremini toime tulla.”

12. novembri Postimees kirjutas, et puudulik seadus hakkab tühjendama töövõimetuspensionäride rahakotti. Postimees märkis, et ebavõrdsuse põhjus on selles, et töövõimetoetus on maksuvaba ega mõjuta inimese tulude maksustamisel rakendatava maksuvaba tulu suurust, aga töövõimetuspension on maksustatav ja mõjutab inimese maksuvaba tulu suurust.

Õiguskantsler Ülle Madise palus riigikogu rahanduskomisjonil selgitada, kas töövõimetuspensionäride ja uue süsteemi järgi töövõimetoetust saavate inimeste tulude erinev maksustamine on kooskõlas seadusandja tahtega. Madise lisas, et kui selline vahetegemine oligi seadusandja soov, siis tekib küsimus, mis on erineva kohtlemise eesmärk.

Riigikogu rahanduskomisjon peab oma arvamuse esitama 27. novembriks.