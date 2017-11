Saaremaa muuseumi asub juhtima Rita Peirumaa

SA Saaremaa Muuseum nõukogu valis kuue kandidaadi hulgast sihtasutuse juhatuse liikmeks Saaremaa muinsuskaitseinspektori Rita Peirumaa, kes asub tööle detsembri teises pooles.



”Ühendus senise ja uue töö vahel oli kindlasti minu plussiks,” tõdes Peirumaa ja lisas, et uues ametis saab ta ka muinsuskaitsetööle ilmselt uue nurga alt vaadata. ”Mul on tuttavaid, kes samuti on muinsuskaitsest muuseumisse liikunud ja kinnitavad, et teisel pool lauda on üpris huvitav istuda,” sõnas ta, lisades, et plaanib muuseumirahvaga kohtuda ja edasisi plaane arutada täna.

Heites pilku oma senisele tööle muinsuskaitseametis, nentis Peirumaa, et kümme aastat on läinud väga kiiresti. ”Kui ma seda tööd alustasin, olid päevakorral küsimused, mille kohta ma siis arvasin, et need on igavesed, aga ometi on nad tänaseks oma aktuaalsuse kaotanud. Samas on sisse tulnud uued teemad, millele kümne aasta eest ei osanud mõelda. Tööaastad on olnud väga erinevad,” tõdes ta.

Laupäevases Saarte Hääles märkis Peirumaa, et Saaremaa muuseumi viimaste aastate tegevus on olnud suunatud sellele, et kindlus saaks väljast korda, ja see on ka filigraanselt tehtud. ”Nüüd on aeg minna sisse ja see ahhaa-efekt ka sisse tuua. On asju, mida saaks jõulisemalt edasi arendada, sest muuseum peab olema rohkem nähtav,” sõnas ta.

Samas on Peirumaa sõnul jätkuvalt oluline ka teadustöö, mis Saaremaa muuseumis on seni väga tubli olnud. ”Seda tuleb jätkata. See on oluline. Ma usun, et meelelahutuslikku poolt saab väga kvaliteetselt korraldada, aga sealjuures ei tohi unustada teadust,” kinnitas ta.

Sihtasutuse nõukogu esimehe Tiia Leppiku sõnul oli nõukogu otsus konsensuslik. ”Rita Peirumaa esitas muuseumi arengust tugeva ja laiapõhjalise visiooni ning usume, et muuseum saab uue innustava ja toetava juhi,” selgitas Leppik.

Alates 2007. aastast muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektorina töötanud Peirumaa on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo erialal, kaitsnud magistritöö nõukogudeaegsest kunstipoliitikast ning töötanud rahvusarhiivi publitseerimistalituse juhatajana. Ta on pidanud muinsuskaitse- ja kultuuriteemalisi loengukursusi TÜ Viljandi kultuuriakadeemias ja TTÜ Kuressaare kolledžis ning korraldanud näitusi ja konverentse.

Tööle asub ta 19. detsembril, sinnani jätkab ametis Saaremaa muuseumi senine juht Endel Püüa.