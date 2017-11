Saaremaa ralli korraldamiseks otsitakse vallalt toetust

Saaremaa vallavanem kohtus eile Saaremaa rallit korraldada sooviva initsiatiivgrupiga, kes uuris võimalusi saada ettevõtmise jätkumisel omavalitsuselt senisest suuremat toetust.



Vallavanem Madis Kallas ütles, et tema juures käisid rallispordi sõbrad, kes ei soovi enne konkreetset tegutsema hakkamist avalikkuse ette veel tulla. Saarte Häälele teadaolevalt on nende hulgas ka mitu varasemat ralli korraldamisega seotud inimest.

“Mehed uurisid, kas kohalik omavalitsus oleks valmis võidusõidule arvestatavas mahus õla alla panema,” sõnas Madis Kallas. Ta kinnitas, et 51. Saaremaa ralli korraldamist toetab vald igal juhul, küsimus on vaid, mis kujul ja millises summas.

“Palusin neil teha konkreetse pakkumise kirjalikus vormis, et oleks teada täpsed arvud ja tegevused, mida volikogusse hindamiseks saata. Palju detaile on vaja täpsustada, et oleks teada, mida tähendab teede hooldamine, kas prügi korjavad nemad või vald ja nii edasi,” rääkis Kallas.

Saaremaa ralli korraldajatele antav valla toetus peab olema selge veel selle aasta jooksul ja Madis Kallase sõnul sõltub paljugi lõplikust summast. “Kui me räägime aga viiekohalisest arvust, siis seda reservirealt võtta ei tahaks,” tõdes ta.

MTÜ Saaremaa Ralli saatis septembri keskel Eesti autospordi liidule kirja, kus anti teada, et 50. ralli jääb viimaseks nende korraldatud ralliks. Viimased 11 aastat ühe ja sama meeskonnaga Saaremaa rallit korraldanud Toomas Sepp tõdes, et iga asi saab kord otsa.

Eesti autospordi liit on 51. Saaremaa ralli toimumiseks esialgu broneerinud 2018. aasta 12. ja 13. oktoobri.