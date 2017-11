Tõrkuva mootoriga Saaremaa sai Järvamaa vastu raske võidu

Balti võrkpalliliigas hakkas Saaremaa VK mängumootor Järvamaa JK vastu pärast kahte võidetud geimi tõrkuma ja meeskond pidi tõsiselt pingutama, et vastane kodusaalis lõpuks 3 : 2 alistada.



Saaremaa mehed võitsid kindlalt kaks esimest geimi 25 : 21 ja 25 : 15 ning kolmandas juhiti 5 : 2. Kui servima läks aga Relyea Dixon Speller, said külalised ette 16 : 13. Ja kuigi võõrustajad jõudsid Mihkel Tanila blokist 23 : 23 viigini, võitis Järvamaa kokku 21 punkti toonud Spelleri servist 25 : 23. Eriti suurtes raskustes oli vastuvõtul Tomaš Halanda.

“Teine geim tuli võib-olla liiga kergelt ära, nad ootasid, millal me eksima hakkame, ja nii ka läks,” tunnistas Saaremaa VK peatreener Urmas Tali, lisades, et Spelleri servid olid head, ent mehed ei tohiks vastuvõtul ka nii saamatud olla.

“Sellel korral tegime nende elu ikka väga lihtsaks. Nad tulid siia võrkpalli lipulaeva katsetama ja katsetasid väga hästi. Järelikult on meie laeva sees nii palju auke, et kui kusagilt punn eest ära saadakse, nii hakkab vesi sisse jooksma,” rääkis Tali.

Urmas Tali hinnangul andsid mehed kahe võidetud geimiga ka mängus pisut järele. “Eks mentaalselt ongi nii, et igaüks teab, et ei tohi, aga siin sõltub, kuidas igaüks suudab keskenduda ja peab sundima end tegema väljakul seda, mida peab,” märkis ta.

“Ja kui sa tead, et oled juba raskes seisus, on vaja end seda enam kokku võtta ja topelt pingutada. Kui ei saa seda punkti enam sama tasemega kätte, millega eelmine tuli, siis on vaja juurde panna topelt. Sellised lihtsad vead on lubamatud,” nentis Tali. “Kui sa tahad tulla mängu, peab blokk pidama, kaitse peab pidama ja kui tagant ei tule etteliini abi, siis ongi see, miks me täna viis geimi mängisime.”

Kolmanda geimi võitmise järel jätkas Järvamaa heas rütmis ja võitis ka neljanda 25 : 23. Viiendas geimis oli seis veel 7 : 7, siis saavutati 19 punkti toonud Hindrek Pulga vedamisel edu ja Mihkel Tanila blokist vormistati 15 : 12 võit.

“Nurgad ei teinud täna midagi, mõlemad diagonaalid olid need, kes täna vedasid. Põlluäär esimesed kaks ja Pulk järgmised kolm geimi, nende töö oli täna hästi tehtud,” tunnustas peatreener oma diagonaalründajaid.