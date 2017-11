Valter Koost 70: Ehitaja, koorilaulja ja külaelu edendaja on nüüd ka purjetaja

13. novembril 70 aastat tagasi sai Kungla küla Nurme talu ühe poisslapse võrra rikkamaks. Vastsündinule pandi nimeks Valter.

Eile ümmargust sünnipäeva tähistanud mitmekülgsete huvidega mees on oma kodutalule truuks jäänud. “Ma olen siin nagu raudnael paigas,” toonitab juubilar uhkusega.

Ennekõike teatakse Valter Koosta kui koorilauljat, Saaremaa meeskoori SÜM asutajaliiget, aktiivset osalejat MTÜ-s Helme Mõis ja tööalaselt peaaegu kogu elu ehitusega tegelenud inimest. Ehitusspetsialistina on Valter Ösel Consulting OÜ juhatuse liige ja projektijuht.

Alles hiljaaegu avastas ta enda jaoks purjetamise võlud. Seda tänu poeg Rihole, kes isa merereisidele kaasa kutsus. Avareis Tallinnast Gotlandile meeldis Valterile nõnda, et ta oli kohe nõus ka järgmistel seilamistel osalema. “Möödunud aastal rentisime Hispaania lõunarannikult aluse ja purjetasime Kanaaridele. See oli pikk ja huvitav reis,” meenutab Valter.

Saaremaa ühisgümnaasiumi 48. lennu vilistlane jätkas õpinguid tolleaegses Tallinna polütehnilises instituudis. “Valisin autoteede ja sildade ehituse, kuid teisel kursusel järeldasin, et see pole minu eriala. Mõne aja pärast alustasin Eesti põllumajanduse akadeemias kaugõppes majandusalaseid õpinguid. EPA lõpetasin ökonomistina,” räägib Valter.

Ehitusobjektidel järelevalvet teostav staažikas ehitusmees ütleb, et olukord Eestimaa ehitusobjektidel on praegu parem kui aastaid tagasi. Kvaliteet on tõusnud, seda tänu asjalikele inseneridele, kes nõuavad korralikku tööd.

Valter on ka hobimesinik. Tema talu juures seisab juba aastaid pilkupüüdev puuskulptuur “Mees metsast”. “Metsamehed võtsid palgimetsa maha ja palkide hulgas oli üks selline kaheharuline. Vaatasin seda terasema pilguga ja mõtlesin, et sellest annab ehk midagi teha. Võtsin pässaka hunnikust välja ja natuke kohendasin. See on minu esimene ja ilmselt ka viimane taies,” räägib Valter, kuidas temast “skulptor” sai.

Valter on ka see mees, kes hoolitseb selle eest, et vanad lubjaahjud tema kodu läheduses pilkupüüdvad oleksid. Nõnda saab Nurme talu metsas tutvuda Eesti pärandkultuuriga. “Ühest vanast ahjust tegin endale keldri. Kartulid säilivad siin hästi,” selgitab peremees.

Aiandusega tegeleb ta ka. Pihlakale on ta külge pookinud aroonia. Nii võib pihlapuudelt tervislikke arooniamarju korjata. “Kobakäpal juhtub vahel,” jääb eksperimendi läbiviija tagasihoidlikuks.

Kas on see arooniamarjade tarbimisest või üldse tervislikest eluviisidest, aga pereisa, kellel poeg ja tütar ning kuus lapselast, tervise üle ei kurda.

Laulumehele okas kurku ja ikka erku meelt, soovivad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.