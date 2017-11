Vilsandil sadas oktoobris vihma 187 protsenti normist

Vilsandi ilmajaamas mõõdeti oktoobrikuus sademeid 131,1 millimeetrit, mis on 187% normist (70 mm).



“Pikas vaatluste reas, alates 1899. aastast, on tänavune oktoober 2.–4. kohal,” teatas riigi ilmateenistus. Sama sajune on oktoober olnud nii 1980-ndal kui ka 1934. aastal. Kõige sajusem oktoober oli Vilsandil 1981. aastal, mil sademeid oli kuu jooksul 140,9 mm.

Eesti keskmine sajuhulk oli oktoobris 115 mm, mis on 158% normist (73 mm).

Sõrve ilmajaamas mõõdeti sademeid 124,9 mm (norm 70 mm). Pikas vaatluste reas, alates 1866. aastast, on see 7. tulemus. Uue-Lõve hüdromeetriajaamas oli sademete summa oktoobris 150,6 mm (norm 86 mm). Uue-Lõve andmed on alates 1957. aastast ja tänavune oktoober on 5. kohal.