Ametikooli disainerid uudistasid saviprinterit

Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna õpilased ja juhendajad tutvusid eile Eesti kunstiakadeemia vahendusel saviprinteriga, mis loodetakse ka endale soetada.



“Valdkonna arendamiseks on selline printimine väga tõhus. Samas ei kaota ta kunstniku loomingut,” märkis Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre. Ta märkis, et kui praegu kasutavad keraamikud igapäevatöös kipsvorme, siis printeri puhul piisab failidest.

Juns-Veldre sõnul on ta sellist seadet koolile soovinud juba poolteist aastat ja töötoa kogemus ütles, et printeriga töötamine ei ole väga keeruline. “Keraamiliste tööde paljundamisel on tegu super hea seadmega,” tõdes ta, lisades, et plastiku printimisega võrreldes käib savi printimine kümneid kordi kiiremini.

Kunstiakadeemia õpetav meister Lauri Kilusk ütles, et Eestis on selliseid printereid praegu viis, mõned seadmed on kasutusel ka Lätis ja Leedus. Printereid ehitab eesti insener Madis Kaasik, kes on masina kokku pannud internetist leitud jooniste põhjal. Tegu on plastikut printivate masinate analoogiga, mis on kohandatud savi jaoks. Hiinas näiteks prinditakse sarnaste, kuid kümneid kordi suuremate seadmetega isegi maju. Materjaliks on sealjuures betoon.

Saviprinteri tarbeks esemete ja objektide modelleerimisel saab kasutada väga erinevat tarkvara. Aina rohkem on selleks tarbeks liikumas ka vabavaralisi arvutiprogramme, nii nagu seegi, mida eilses töötoas kasutati.