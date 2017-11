JUHTKIRI: Võitlus jätkub

Kohalike valimiste eel võis jääda mulje, et Sõmera Kodu tulevik on teema, mida erakonnad ja valimisliidud saavad edukalt oma valimisvankri ette rakendada.

Kinnitasid ju kandidaadid üksteise võidu, et Sõmera Kodu peab alles jääma ning selle eest, et erivajadustega inimesi nende ainsast kodust ümber ei asustataks, tasub võidelda. Nagu ka Sõmera Kodu personali töökohtade säilimise eest.

Vaatamata senistele ponnistustele – on ju saarlased oma murega pöördunud nii riigikogulaste, ministrite kui ka presidendi enda poole, kogunud ka protestiallkirju – tundub, et karavanil on kavas vägisi edasi liikuda.

Riigifirma AS Hoolekandeteenused on teada andnud, et 2020. aastal hooldekodu suletakse, hoolealustest jääb kolmveerandsada Saaremaale ning 134 töötajast jääb töötuks rohkem kui sada. Meie väikest elanikkonda arvestades on 100 väga suur arv. Liiga suur.

Vastloodud Saaremaa valla juhid kinnitavad, et püssi siiski põõsasse ei visata ning erihooldekodu säilimise nimel tasub edasi võidelda. Ehk on suurel vallal ka suurem jõud?