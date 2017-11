Liiva poe ehitus tõi välja punaväelaste säilmed

Muhus alanud Liiva Konsumi uue hoone ehitustööd tõid möödunud nädalal välja seitsme punaarmeelase säilmed. Muu sõjavarustuse hulgas leiti käsigranaate, mille demineerijad kahjutuks tegid.



Liival kohal käinud sõjahaudade uurija Arnold Unt ütles, et eraldusmärkide järgi saab väita, et tegu oli sõduritega, kes langesid 1941. aastal. “Nad on hukka saanud lahingolukorras ja vigastada väikemoonast, kuigi seda on raske öelda, millest luumurrud tulevad, sest neid võib saada ka kuulipilduja valangust,” rääkis ta.

Arnold Undi sõnul langenud meeste nimesid ilmselt kindlaks teha ei õnnestu, kuna sõdurite tuvastamiseks mõeldud kapsleid ei leitud.

“Kui midagi konkreetset ei ole, siis on punaarmee langenute puhul väga halva dokumenteerimise pärast seda keeruline teha,” märkis ta. “Isegi kui sa mõnikord mõne nime leiad, siis ei pruugi sellele mingit vastet leida. Tegu oli jalaväeüksusega, muud ei ole võimalik öelda.”

Säilmed toodi Saaremaale, ümbermatmise otsus tehakse ilmselt kevadel. “Säilmed on hoitud kohas,” ütles Arnold Unt, kelle sõnul arutatakse nende ümbermatmist sõjamuuseumis.