LUGEJA KIRI: Aitäh, Kadi raadio!

Olen palju aastaid olnud Kadi raadio kuulaja, sest Kadi on sisukas. Nii olengi rohkem raadiosõber kui telerivaataja.

Meeldivad paljud saated ja uudisterubriik on ehtsalt saaremaine. Tore on veel see, et sinna lisatakse uudiseid ka mujalt, näiteks mandrilt. Nii kasvab kuulaja silmaring.

Huvitavad on ka muusikasaated – nii “Kadi kantri” kui ka šlaagrisaade. On harivad ja lähedased. Küll aga tahaks muusikalisi vahepalasid mitmekesisemana kuulata, sest tänapäeva eesti muusika ei ole väga hea. Vahelduseks võiks mängida vene ja saksa laule.

Mu üks tuttav arvab ka: “Jah, kaasaegne eesti muusika ei anna seda mõõtu välja, et ta köidaks. Lauljaid meil on, aga nendel on vähe ilusaid laule.”

Eriti meeldivad mulle Tõnis Kipperi saated, Aare Laine oma külavahelugudega. Näiteks kuulasin erilise huviga tema saadet Muhu käsitööst ja käsitöölistest. Tõnis oskab aga oma keskpäevasaatesse (ka kohvisaatesse) tuua huvitavaid inimesi. Need dialoogid on arutlevad, köitvad.

Mu tuttav küsis mult lõpuks: “Kuidas sa hindad Kadi raadiot nii väga, et pead seda vabariigi parimaks raadioks?”

Ma vastasin: “Jah, Kadi saatepäevad on huvitavalt kokku seatud, mitmekesiselt. Emotsionaalselt. Rikkalikult. Teemade ring on lai, avar.”

Veel üks ettepanek: Kadi raadios võiksid olla aga veel ka kirjanduslikud omaloominguminutid, sest meil saartel on palju häid kirjutajaid, eriti luuletajaid.

Jõudu tööle!

Enda Naaber