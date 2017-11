Riigikogu komisjon ei toeta suursaartele otsustusvõimaluse andmist

Riigikogu majanduskomisjon tegi riigikogu täiskogule ettepaneku lükata tagasi Reformierakonna esitatud seaduseelnõu, mis näeb ette anda võimalus parvlaeva- ja lennuliiklust korraldada suursaarte kohalikele omavalitsustele.



Varemalt on oma vastuseisu eelnõule avaldanud ka ministrid Jaak Aab ja Kadri Simson. Seevastu Saaremaa vallavolikogu edastas riigikogule arvamusavalduse, kus oldi seadus­eelnõuga samal seisukohal. Seaduseelnõu algatamine oligi otseselt seotud haldusreformiga, kuna selle tulemusena on omavalitsused suuremad ja võimekamad ning teavad kõige paremini kohalike elanike soove ja kuidas korraldada kohalike inimeste liikumist.

Merlin Kruuse riigikogu pressiteenistusest ütles majanduskomisjoni üleeilse otsuse kohta, et komisjon mõistis algatajate soovi, kuid ei pooldanud sõnastust. Häältega 6 : 2 otsustati toetada eelnõu tagasilükkamist.

Kruuse märkis, et komisjoni istungil osalenud ministeeriumide esindajad kinnitasid, et liiklusgraafikute koostamisel konsulteeritakse jätkuvalt kohalike omavalitsustega ka otsese seadusest tuleneva kohustuseta. “Komisjon soovitas kaaluda, kas on vaja välja töötada reeglid kohalike omavalitsuste kohustuslikuks kaasamiseks,” ütles ta.

Saaremaa vallavolikogu riigikogulasest liige ja eelnõu üks algatajatest Kalle Laanet ütles, et komisjoni sellisest otsusest on kahju. Ta lisas, et loodetavasti kaalutakse reeglite väljatöötamist kohalike omavalitsuste kohustuslikuks kaasamiseks tulemuslikult.