Saaremaa hakkas pulmasaareks

Läinud nädalalõpul reklaamis Saaremaa end pulmamessil piirkonnana esimest korda. Pulmasaare projekti eesmärk on propageerida Saaremaad kui suurepärast kohta abiellumiseks.



Eraldi eesmärk on pulmaperioodi veidi hajutada, selgitas pulmasaart tutvustamas käinud Visit Saaremaa turismiinfo spetsialist Kristina Mägi. Ta märkis, et enamik pruutpaare tahaks abielluda juunis-juulis, mis on pulmapidude tipphooaeg ja ühtlasi kattub turismi tipphooajaga.

Niisama jalutajaid vähe



“Et motiveerida noorpaare pulmapidu nihutama suve lõpupoolele, on ellu kutsutud Pulmasaar Saaremaa, mille puhul kaheksa kohalikku ettevõtet on oma jõud ühendanud ja teinud perioodiks 20. august kuni 20. september väga häid pakkumisi pulmade pidamiseks,” selgitas Mägi. Seejuures on jutt järgmisest aastast. 2019. aasta täpsed kuupäevad ei ole veel paigas, aga see saab samuti olema augusti teine ja septembri esimene pool.

Mägi andmeil olid sarnaselt suurte turismimessidega ka pulmamessi algus ja lõpp väga vaiksed, kuid päev aktiivne. “Erinevalt turismimessidest, kust käib läbi väga suur hulk erinevate huvidega inimesi ja ka niisama aja parajaks tegijaid, oli pulmamessi külastajate arv oluliselt väiksem, aga huvi sellevõrra suurem,” tunnistas ta.

Mägi sõnul tundus, et kõik, kes messil olid, olid tegelikult ka midagi pulmadega seotut otsimas. “Külastajad jagunesid laias laastus kahte lehte – noorpaarid ja pulmakorraldajad. Niisama jalutajaid oli väga vähe.”

Kristina Mägi sõnul on messi peakorraldaja ka ise pulmakorraldaja ja temaga vesteldes jäi kõlama tõsiasi, et inimesed on tänapäeval väga liikuvad ehk Tallinnas elav noorpaar ei pea pulmapidu ilmtingimata Tallinna lähiümbruses. “Pealinna inimestel ei ole Võrus või Saaremaal pulmade pidamine mingi probleem. Sama jäi silma ka Saaremaa boksi külastajatega vesteldes,” tunnistas ta.

“Mitmed noorpaarid olid pulmakoha otsingutel ja meie materjalidega tutvudes näitasid nad üles siirast huvi, esitasid lisaküsimusi ning mulle tundus, et hakkasid Saaremaad päris tõsiselt kaaluma paigana, kus oma pulmad pidada.”

Hakkasid kaaluma



Neile, kel pulmapaik oli valitud, soovitasid saarlased tulla pulmaplaneeringute vahel Saaremaale närvi puhkama või pärast pulmapidu mesi­nädalatele.

“Kaaseksponentidelt sai pulmasaare idee kiita ja ühe populaarse mõisa esindaja, kus peetakse väga palju pulmapidusid, nentis, et see on väga äge algatus ühe piirkonna poolt ja huvitav, miks keegi varem selle peale pole tulnud.”