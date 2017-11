Saaremaa VK võõrustab gigantide lahingus Tartut

Saaremaa Võrkpalliklubi kohtub neljapäeva õhtul Kuressaare spordihoones Credit24 võrkpalliliiga kahe suurima eelarvega klubide duellis BIGBANK Tartuga.



Kui väljakul saavad kokku liiga kaks suurima eelarvega klubi, heade mängijate ja tasemel leegionäridega meeskonnad, siis on põhjust oodata tõsist ja tasavägist vastasseisu, kus kumbki pool on orienteeritud võidule.

Saaremaa VK peatreener Urmas Tali tõdes, et raha ei mängi, mängivad ikkagi mehed väljakul. “Meie jaoks on ühest küljest keeruline, teisest küljest huvitav, kuidas nad oma 208-sentimeetrise austraallase Samuel Joseph Walkeriga toimetama hakkavad ja kuidas meie temaga hakkama saame,” lausus ta.

BIGBANK Tartu peatreener Oliver Lüütsepp märkis, et kindlasti on oodata väga huvitavat ja heal tasemel võrkpallimängu. “Saaremaa on väga hea võistkond ja ega me isegi taha kehvemad olla,” tunnistas ta. “Saaremaal on igal positsioonil väga head mängijad ja peab jälgima, kes just selles mängus hakkab raskust kandma. Aga nad on võimelised igast positsioonist suruma.”

Urmas Tali sõnul saab võitja selgitamisel määravaks see, kuidas 20 punkti pealt edasi mängitakse. “Võib ka olla nii, et keegi saab geimi algul kahe-kolme punktilise edu ja hoiab seda lõpuni. Eelkõige tuleb vaadata, mida vastane teeb, ja siis püüda ise hakkama saada,” rääkis ta.

Oliver Lüütsepa hinnangul saavad võitja selgitamisel määravaks pisiasjad ja võib tulla väga tasavägine mäng, aga kui kellelgi on väga hea päev, võib üks pool ka väga otsustavalt võita. “Saaremaa on kindlasti kodus favoriit, aga me ei tule saarele, et mäng lihtsalt ära mängida,” kinnitas ta.