Saaremaalgi on rannast narkootikume leitud

Paar nädalat tagasi Põhja-Eestis Lohusalus rannast narkootikumide leidmise tuules tuli päevavalgele, et neli aastat tagasi oli sarnaseid leide ka Lääne-Saaremaal. Seni ei ole sellest avalikkuse ees veel räägitud.



Saarte Hääleni jõudnud kuulduste kohaselt olid leiud olnud üsna suured ja leiukohaks Karala kandi rannad.

Politsei kinnitas lehele, et selline juhtum on tõepoolest aset leidnud. “23. oktoobril 2013. aastal anti politseile teada, et mere ääres on üks pakk, milles võib leiduda narkootilist ainet,” ütles politsei pressiesindaja Andra Jundas. Kokku leiti rannast neli narkootiliste ainete pakki. Ühes olid kanepiõisikud ja teistes kokaiinhüdrokloriid.

Andra Jundase sõnul ei saa ta täpset kogust öelda, kuid tegu oli olnud seaduse mõistes suure kogusega. Seaduse järgi on kogus suur, kui sellest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnel inimesel.

Leiukoht oli olnud Lümanda vallas. Saarte Hääl küsis ka Karala külavanemalt Kaja Juulikult, kas tema mäletab, et tema kodukandis on midagi säärast juhtunud. Külavanema sõnul oli selliseid jutte toona tõepoolest liikunud, kuid midagi täpsemat teada ei saadud. Juuliku mäletamist mööda polnud see koht mitte päris Karalas.

Politsei algatas toona leiu osas kriminaalmenetluse, kuid narkootilise aine päritolu jäi tuvastamata. Praeguseks on menetlus lõpetatud, kuid Andra Jundase sõnul on igasuguse täiendava teabe saamisel võimalik menetlust uuesti alustada.