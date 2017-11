Saarlane soovib volikogu istungid neljapäevale tuua

Valimisliidu Saarlane fraktsioon soovib Saaremaa vallavolikogu istungid tõsta neljapäevasele päevale.



Seni on istungeid peetud reedel, kuna reedene päev sobib paremini riigikogu liikmetest vallavolinikele. See päev ongi neil ettenähtud tööks väljaspool riigikogu.

Saarlase valimisliidu juhi Gert Üprus-Sõnajala sõnul on peale nelja riigikogu liikme volikogus ka 27 mitte-riigikogulast. Tema arvates on kindlasti võimalik korraldada ka nii, et istung toimuks kuu viimasel neljapäeval. Nimelt on riigikogulastel siis vaba nädal, mis samuti mõeldud n-ö välitöödeks.

Reformierakonna fraktsiooni kuuluva Urve Tiiduse sõnul tundus aga reedene päev sobivat ka teistele. Näiteks volikogu liikmetest ettevõtjaile, kel mandril toimetamist. “Aga keskmiselt üks päev kuus koduvalla volikoguks kokku tulla – piikide murdmise koht see nädalapäeva osas kindlasti pole,” arvas Tiidus.

Tema fraktsioonikaaslane Kalle Laanet ütles, et eks seda otsustab volikogu, kuidas edasi minnakse. Tema sõnul korraldatakse istungeid reedel mitte rahvasaadikute töökorralduse tõttu, vaid kogu volikogu töö sujuva toimimise huvides.

Riigikogu keskerakondlasest aseesimees Enn Eesmaa ütles, et kui istungid toimuksid Kuressaares neljapäeviti riigikogu suure saali istungeist vabal nädalal, oleks ta ettepanekuga nõus. “Ainus soov oleks töötada volikogus võimalikult maksimaalselt,” kinnitas Eesmaa.

Volikogu arutab Saarlase ettepanekut töökorra ja Saaremaa valla põhimääruse arutelu raames järgmisel volikogu istungil. Kuna põhimäärust menetletakse kahel lugemisel, kinnitatakse volikogude toimumise kuupäevad detsembris.