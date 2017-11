Särtsaka naise hullupööra põnev töö

Läinud nädalal jagati turismiauhindu. Ühe neist, parima turismiasjalise tiitli, pälvis turismiinfospetsialist Kristina Mägi, kes on oma töös tõesti kui “Figaro siin, Figaro seal”.





Hiljuti täitus Kristinal 12 aastattööd turismiinfokeskuses. “Vahepeal kasvatasin paar aastat Eesti iivet,” muheles ta. “Aga praktikal käisin turismiinfos esimest korda 19 aastat tagasi ja suvetöötajana veel mitu aastat.”

Tunnustatud turismiasjaline on natuurilt püsimatu ja mõnikord imestab ka ise, mis vägi teda nii pikalt ühe töö juures on hoidnud. Vahest töö vaheldusrikkus – ükski turist pole samasugune kui eelmine, ükski korraldatud üritus samasugune kui eelmine ja ükski päev sarnane eelmisega. “Hullupööra põnev on,” kinnitas Kristina Mägi. “12 aastat hiljem olen ikka veendunud, et see on mu hariduse (TÜ Pärnu kolledži turismieriala) ja isikuomadustega sobivaim töö.”

Tunnustuse kohta arvas ta, et alati on ju hea tunne, kui tähele pannakse ja tunnustatakse. “Minu jaoks oli suur tunnustus juba see, et mu kandidatuuri esitas kolm inimest. Nad kõik on inimesed, kellele olen alati alt üles vaadanud,” märkis ta.

Aastatega on Kristina aru saanud, millised on ta tugevad küljed ja millega talle meeldib tegeleda. Kristinale meeldib organiseerida, asju välja mõelda, detaile kokku kombineerida, et saada ilus terviklahendus.

“Ega neid asju pea tegema ilmtingimata turismisektoris. Hingelt olen kunstiinimene, aga selle valdkonnaga eelistan tegeleda hobikorras.”

Ostab heeliumi ja tellib ka demineerijaid



Töötades Saaremaal pikki aastaid turismiinfospetsialistina, on Kristina Mägi …