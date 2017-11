Sigade küttimiskohustusest täidetud kaks kolmandikku

Novembri alguse seisuga oli Saare maakonna jahipiirkondades kütitud 1253 metssiga ehk 69 protsenti käimasolevaks jahihooajaks kehtestatud küttimiskohustusest.



Kütitud sigadest 97 on osutunud SAK-positiivseks, hukkunult on tänavu leitud 66 siga, kõige rohkem on neid leitud Pärsama (14) ja Võhma (16) jahipiirkonnast.

Arvuliselt enim on sigu kütitud Muhus Liiva (283) ja Tamse (239) jahipiirkonnas, kus ka küttimiskohustuse täitmise protsent on vastav – 170 ja 141. 129-protsendiliselt on sigade küttimiskohustus juba täidetud Kihelkonna jahipiirkonnas.

Kõige kesisemalt on sigu lastud Kuressaare, Kuumi ja Kallemäe jahipiirkonnas (igaühes neli looma ehk vastavalt 13%, 15% ja 17% küttimiskohustusest).

Kallemäe jahipiirkonda haldava Valjala jahiseltsi esimees Kalev Päästel (pildil)kinnitas Saarte Häälele, et küttimisnumbrid peegeldavad loomade hulka metsas ehk vähemasti tema jahialadelt on metssead peaaegu kadunud. Seetõttu peab ta ka selleks aastaks seltsile pandud küttimiskohustuse täitmist väga ebatõenäoliseks.

Keskkonnaagentuur soovitab tänavuses ulukiseire aruandes katkust mõjutatud aladel, kus metssea arvukus on tänaseks juba langenud alla 1,5 isendi 1000 hektari jahimaa kohta, jätkata küttimist vähemalt juurdekasvu ulatuses ning soovitav oleks seda järgnevatel aastatel hoida allpool taset üks isend 1000 hektari jahimaa kohta. “Kui olukord ei nõua teisiti, jätkata 2018. jahiaastal enne 2018. aasta ulukiseire aruande ilmumist metssea küttimist käesolevas aruandes toodud põhimõtetest lähtuvalt eesmärgiga hoida metssea asustustihedus allpool taset 1,5 isendit 1000 ha kohta,” märgitakse aruandes.