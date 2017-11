Sõmera Kodu eest võitlejad püssi põõsasse ei viska

Kuigi AS Hoolekandeteenused on jäänud Sõmera Kodu sulgemise plaani osas kindlaks, pole võitlus erihooldekodu sulgemise vastu Saaremaa valla juhi Madis Kallase sõnul veel läbi.



“Soovime võidelda lõpuni võimalikult hea lahenduse eest ja selles osas meil läbirääkimised veel käivad,” ütles Madis Kallas, lisades, et vallavalitsus on Sõmera Kodu tuleviku teemaga igapäevaselt seotud. “Loomulikult ei ole tänane lahendus meie ideaalmudel, aga on oluline, et võimalikest alternatiividest valitaks meile parim, ning selles osas me jätkame tööd.”

Kallas tõdes, et Sõmera Kodu kavandatava sulgemise teema on valus kogu Saaremaa jaoks.

“Olles sellega kokku puutunud juba ligi neli aastat, on mul kurb tunnistada, et minu ja Saaremaa omavalitsuste juhtide käed eraldi, aga ka koos Saaremaa omavalitsuse liidu kaudu on jäänud selle protsessi mõjutamisel lühikeseks,” tõdes Kallas.

Lahendust ei tulnud



Kallase sõnul on Sõmera Kodu teemalisi kohtumisi olnud nii temal kui ka Lääne-Saare valla esindajatel viimaste aastate jooksul väga palju. Kallas ise on sel teemal korduvalt kohtunud AS-i Hoolekandeteenused juhtidega, nii Saaremaal kui ka Tallinnas. Samuti on ta Sõmera tulevikust korduvalt rääkinud riigikogu liikmete Helmen Küti ja Kalle Laanetiga, nii praeguse kui ka eelmise peaministri ning mitme sotsiaalministriga.

“Nende kohtumiste peamine teema on alati olnud Sõmera Kodu tulevik ja sellest hargnevad suured probleemid, nagu töötajate koondamised, hooldekodu klientide heaolu ja hoonetega seotud probleemid,” rääkis Kallas.

Lisaks on Sõmera Kodu külastanud mitu delegatsiooni riigikogu fraktsioonidest. Sõmera teema oli arutusel ka president Kersti Kaljulaidiga tema Saaremaa visiidi ajal.

“Seega on selle teemaga tegeletud kõrgeimal tasandil, aga kahjuks peame tunnistama, et head lahendust ei ole see suutnud tuua,” lausus Madis Kallas. “Raske on selles osas otseselt ka kedagi süüdistada, sest tegureid just sellise otsuse sünni juures on olnud väga palju.”

Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad Tõnu Munk, Taavi Kurisoo ja Neeme Kööts korraldasid Sõmera Kodu sulgemise vastu allkirjade kogumise. Internetis leheküljel rahvaalgatus.ee jäi saak kasinaks – kõigest 11 allkirja.

Ligi 300 allkirja koos



Allkirju koguti ka maapoodides. “Lehed on veel toomata viiest-kuuest kauplusest, aga praeguseks peaks koos olema ligi kolmsada allkirja,” ütles Tõnu Munk. “Kuidas ja kellele me need edasi anname, otsustame ilmselt IRL-i juhatuse koosolekul 16. novembril.”

Tõnu Munga sõnul võinuks kõik erakonnad Sõmera Kodu eest võitlemiseks seljad kokku panna, ent seda siiski ei tehtud. “Tegime kõigile erakondadele ettepaneku, et ütleme Sõmera hooldekodu sulgemisele ühiselt ei, aga keegi ei tulnud sellega kaasa, asjale pandi valimispropaganda silt külge,” rääkis Tõnu Munk.

Riigifirma AS Hoolekandeteenused kavatseb Sõmera Kodu sulgeda 2020. aastal. Ligi 360 hoolealusest jääb praeguste plaanide järgi Saaremaale 74. Hooldekodu 134 töötajast jääb töötuks aga üle saja, sest Hoolekandeteenuste üksustes saab tööd kõigest 23 hooldajat.