Tallinna Sadama tulude kasv tuli parvlaevadelt

Peagi börsidebüüti plaaniv riigifirma Tallinna Sadam teenis üheksa kuu peale kokku 27,1 miljonit eurot puhaskasumit.



Seda on suurema maksukulu tõttu tsipa vähem kui mullu samal ajal, ehkki ärikasum on mullusega võrreldes tõusnud, vahendas Äripäev. Mullu jaanuarist septembrini teeniti puhaskasumit 29,7 miljonit eurot. Tallinna Sadama vahearuandest selgub, et languse taga oli dividendide suurem tulumaksu- ja finantskulu.

Ärikasum kasvas 1,4% ja jõudis 39,9 miljoni euroni. Jaanuarist septembri lõpuni kasvas Tallinna Sadama konsolideeritud kogutulu 22,5 miljoni euro ehk 29% võrra, 99,3 miljoni euroni. Tulude kasv tulenes enim parvlaevaliikluse korraldamisest, mis on ettevõttele lisandunud uus ärivaldkond.

Üheksa kuu kokkuvõttes liikus läbi Tallinna Sadama sadamate 14,3 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,4 miljoni tonni ehk 9% võrra väiksem tulemus.

Üheksa kuuga kasvas teenindatud reisijate arv eelmise aastaga võrreldes 340 000 inimese ehk 4,3% võrra, 8,22 miljoni reisijani. Eelkõige kasvas reisijate arv Tallinna–Helsingi liinil, kuid suurenes ka kruiisireisijate ja Tallinna–Stock­holmi liinil reisijate arv.