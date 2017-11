Uus kabaree pühib tolmu vanadelt traditsioonidelt

Saaremaa ühisgümnaasiumi väsimatud üheteistkümnendikud toovad juba detsembris välja tuliuue kabaree-etenduse, mille nimel praegu kõvasti vaeva nähakse ja raha kogutakse.





Kui SÜG-i aulas põlevad tuled hiliste õhtutundideni, võib aimata, et seal käib ülisalajane, pingeline ja aktiivne ajurünnak, lavastamine ja jalaloopimine. Kinniste uste ja allalastud ruloode taga on valmimas juba 98. kabaree-etendus, mille loojad on järjekordse katsumuse ees, kuidas leida asjale uus lähenemine ja vaatenurk. Kõik selleks, et lähenevaks 22. detsembriks olla valmis oma töövilju avalikkusele presenteerima.

101. lennus oli aasta alguses kõigest 63 inimest, mis tähendab seda, et igaühe panus on sündiva kabaree-etenduse jaoks erakordselt oluline.

Karl Hendrik Tamkivi korraldajalennust ütles, et väike seltskond hoiab ideede genereerimisel kenasti kokku ja mõtete puudust just kurta ei saa.

“Päris alguses oli mõtteid tohutult palju. Siis tuli neid muudkui juurde ja kuhjus, aga nagu ikka, jõudsime ringiga algusse tagasi. Meil on väikese seltskonna kohta erakordselt andekas lend, mis tegi võimalikuks selle, et saame programmi edukalt kaasata nii tantsijaid kui ka lauljaid, kuid üllatusi tuleb siiski ka,” rääkis ta.

Plaanis on kasutada kõigi osalejate ressursse nii palju kui vähegi võimalik ning kavasse põimitakse sisse etteasteid, kus igaühe anne ja oskused saaksid võimaluse särada. Proovidega alustati juba septembri keskel ning selle aja jooksul on ideed ja visioonid jõudnud mitmeid kordi suisa kannapöördeid teha.

Loomingulise protsessi jooksul tuleb paratamatult ette ka pisemaid möödarääkimisi ja ootamatuid juhtumisi, kuid neist on suudetud auga välja tulla ja töö läheb edasi.

“Igal aastal püütakse ju teha midagi uut ja erinevat ning põhiline on see, et pinnale jäänud ideed jõuaksid vaatajateni sellisel kujul, et publikul oleks põnev ja meil endil lahe,” rääkis Tamkivi. “See 28. kabaree tuleb kui omamoodi tolmupühkimine vanadelt traditsioonidelt, kus me vana küll täielikult ei hülga, kuid oleme leidnud oma lähenemisnurga ja viisi, kuidas olla teistmoodi.”

Kui vahepeal tundub, et ollakse omadega juba mäel, tulevad läbimängude käigus ikka ilmsiks mõned väikesed detailid ja möödalaskmised, mis kohendamist vajavad. Samuti aitavad kiitmise ja laitmisega kaasa klassijuhatajad Diana Õun ja Merje Oopkaup. Kuigi Karl Hendriku sõnul on õpetajad siiani protsessi minimaalselt sekkunud, on nad esietenduse lähenedes siiski omapoolseid soovitusi ja tähelepanekuid jaganud.

Lisaks etenduse kokkupanekule on teine suur töö sponsorite ja toetajate otsimine, kelle panust võib nimetada oluliseks mutriks kogu kabaree-masinavärgis.

“Kabaree korraldamine on kaasa toonud palju iseseisvumist, sest vahepeal tuleb teha ka seda, mida tegelikult väga üldse teha ei tahakski,” rääkis Karl Hendrik Tamkivi sponsorite otsingutest. “Sa tead aga, et tuleb kätte võtta ja see kiri ära saata või kõne teha. Tuleb oma mugavustsoonist välja astuda ja vajalikud asjad ära teha.”

Lisaks on 101. lend alustanud projekti Hooandjas, kus 1000-eurosest eesmärgist oli eilseks kogutud 570 eurot, kokku 15 hooandjalt. Veel on aega täpselt 38 päeva, et anda oma panus 98. kabaree-etenduse loomisse.

Hooandjas saab kabaree-etendust toetada siit: http://www.hooandja.ee/projekt/saaremaa-uhisgumnaasiumi-101-lennu-kabaree-etendus#tab-2-tab.