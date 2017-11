Lasteaia remondi eelarve ei mahu raamidesse

Kuressaare Pargi lasteaia õuel on eeltööd maja rekonstrueerimiseks tehtud.



“Soojatrass ja need ettevalmistused, mis töö alustamiseks vajalikud, on tehtud,” ütles Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker, lisades, et lasteaia rekonstrueerimine hakkab pihta kohe, kui hange tehtud. “Enne hanke tegemist peame aga eelarve raamidesse saama,” rääkis Mäeker.

“Kuna praegu ületab eelarve kolme ja poole miljoni euro suurust kontrollsummat, vaatame, kust on vaja seda madalamaks korrigeerida, et see raamidesse mahuks.”

Valmis peab Pargi tänava lasteaed olema tuleva aasta sügiseks.

Järgmise rekonstrueeritava lasteaia, Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia projekteerimistööde ja autorijärelevalve tegemise riigihanke tähtajaks tehti üks pakkumus – OÜ-lt Esplan. 91 000 euro suurune pakkumus – millele lisandub käibemaks – tunnistati riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele vastavaks ja edukaks.

Hankelepingu kestus on 10 kuud ja leping sõlmitakse lähiajal. Ehitustööd on kavas 2019. aastal.