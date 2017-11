Naisepeks tõi tingimisi vangistuse

Elukaaslasele kallaletungimises süüdimõistetud noormees sai eile kohtus karistuseks tingimisi vangistuse.

Sandrit süüdistati oma elukaaslase kallal korduvas vägivallatsemises. Ööl vastu 22. aprilli läks ta omavahelise tüli käigus elukaaslasele kallale, tõukas teda vastu seina ja väänas põrandale kukkunud kannatanu käsi. Varemgi vanglakaristust kandnud noormees ütles eile kohtus, et suhted kannatanuga on minimaalsed.

Prokurör selgitas, et noormehele ei määrata kriminaalhooldajat, kuna sel juhul kaotaks ta oma välismaal leitud töökoha. Ka leidis kohus, et on parem, kui tüli osapooled on teineteisest kaugemal.

Kohus määras Sandrile kokkuleppemenetluse korras karistuseks kuus kuud vangistust 18 kuu pikkuse katseajaga. Menetluskuludena tuleb tal maksta 705 eurot sundraha ja 116,80 eurot kaitsjatasu.