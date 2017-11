Petturid õngitsevad saarlaste salasõnu

Viimastel nädalatel on Kuressaare politseijaoskond saanud kaks teadet selle kohta, et end Microsofti töötajana esitlenud kehva inglise keelt rääkinud inimesed on püüdnud saada ligipääsu teataja arvutile.



Ettekäändeks tuuakse, et inimese arvutis on pahavara. Seejärel hakkab helistaja juhendama, kuidas sellest lahti saada. Tegelikult palutakse inimesel oma arvutisse installeerida tarkvara, mille kaudu petturid saavad arvuti üle kontrolli. Seejärel paluvad nad teenuse eest tasumiseks logida sisse internetipanka. Petturid jälgivad hoolikalt makse tegemist, varastades nii kannatanu krediitkaardi andmeid.

Kui teile helistaja hakkab rääkima kehvas inglise keeles ja tutvustab ennast Microsofti töötajana, siis tuleks kõne kohe katkestada ja teavitada politseid järgmistest detailidest: kõne algusaeg, mis numbrilt helistati, mis numbrile helistati.

Kui telefonikõnet aga ei lõpetatud ja petturiga koostööd tehti, siis tuleb toimunust teavitada kohe ka politseid. Kirjeldada tuleb ka protsessi, mida pettur kannatanu arvutis tegi.

Juhul kui jõuti teha ka makse, tuleb kontakteeruda pangaga ja see tühistada. Vahetada tuleks kõik paroolid, mida kasutati ja mis võisid ründe käigus lekkida. Arvutis tuleks käivitada viirustõrjeprogramm.