Saaremaa noored uurisid tuleviku kompassi

15. noorte infomess Tuleviku Kompass meelitas Kuressaare spordihoonesse ligi tuhat uudistajat tutvuma õppimis-, töötamis- ja ajaveetmisvõimalustega nii kodusaarel kui ka väljaspool seda.





Uudistamist sai alustada juba õuest: spordikeskuse välisukse kõrval oli koha sisse võtnud Harjumaa firma OÜ Merkuur mobiilne metalli- ja puidutöökoda, kus õpilastest messikülastajad projektijuht Lauri Soosaare näpunäidete järgi parasjagu puidust ja metallist spinnereid meisterdasid.

“Korpused on vineerist valmis freesitud, messingist tuleb raskused saagida,” kirjeldas Lauri Soosaar töö käiku. “Pärast paneme spinneri kokku ja kaunistame.” Üks noormees meisterdas oma talule uut metallist silti.

Kes soovis töökoda külastada ja sealseid masinaid kasutada, pidi end Facebookis registreerima. Kokku oli end eilseks kirja pannud ligi 45 huvilist.

Isetehtud spinner



Kui sageli arvatakse, et tänapäeva noored oma kätega midagi valmistada ei oska, siis Lümanda põhikooli õpilane Karel Reinaru sellega ei nõustunud – näidates tõenduseks vastvalminud spinnerit. Sama meelt oli kõrval tööpingi taga askeldav Janar Paas Mustjala koolist. “Spinnerist endast on aga palju olulisem, et selle valmistamisel saab erinevaid masinaid proovida,” leidis metalli- ja puidutööhuviline noormees.

Lauri Soosaare sõnul rändab mobiilne töökoda mööda Eestit, et noori inspireerida ja leevendada süvenevat tööjõupuudust.

Spordihoone saal oli aga tõelist messimelu täis – ühes kohas valmisid kaunid soengud ja tehti kätehooldust, teisal demonstreeriti roboteid, kolmandas õppusel vajalikku varustust.

Naiskodukaitsjate Raili Nõgu ja Eve Tuisu sõnul oli Saaremaa naiskodukaitse peateema tänavusel messil turvalisus ja ohutus. “See on naiskodukaitse uus valdkond ja uus väljaõppesuund,” märkis Tuisk. Nii said uudistajad nuputada, mis laual asuva majamaketi juures ohutuse seisukohalt valesti on.

Esimest korda osales Tuleviku Kompassil Tallinna vangla, mille töötajad noortele sealseid ameteid ja õppimisvõimalusi tutvustasid. Huvilisi oli küllaga – nii mees- kui ka naissoost – ning mitte ainult uudistajaid, vaid tõsisemate plaanidega noori, kes asutuse esindajatele oma kontaktandmed jätsid.

“Tahame inimestele näidata, et vangla ei ole hirmus koht, kuhu ainult halbade tegude eest võib sattuda,” põhjendas messil osalemist järelevalveosakonna peaspetsialist Ivar Mai. “See on hea ja paljude võimalustega koht, kuhu tööle tulla.”

“Meile saab tööle tulla kohe pärast keskkooli lõpetamist ja me ise suuname tulija kooli aastasele õppele,” ütles personalivaldkonna väljaõppe peaspetsialist Kristlin Kõrgesaar. “Kui töötajal on aga soov kõrgharidus saada, suuname ta õppima sisekaitseakadeemiasse.”

Ligi 1000 külastajat



Kes soovis, sai lasta end pildistada fotoseina taustal, käes silt, millele kirjutatud oma lubadus Eesti Vabariigi saabuvaks sünnipäevaks.

Messi korraldustiimi kuulunud Inga Teäri, Rajaleidja keskuse juhataja sõnul näitab suur ja iga aastaga aina kasvav külastajate arv, et karjäärivõimalusi tutvustavat ettevõtmist on Saaremaa noortele tarvis.

“Loomulikult on sellist üritust vaja,” kinnitas Orissaare gümnaasiumi 10. klassis õppiv Annaliisa Põld. “Ise netist otsides nii palju infot küll ei saa kui siin kohapeal.”

Tänavust Tuleviku Kompassi külastas 960 inimest.