Saarlased on parimad esseekirjutajad

Kuressaare ametikooli õpilane Kairi Rakaselg ja Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient Delis Pärnoja saavutasid Integratsiooni sihtasutuse “EV 100” esseekonkursil mõlemad esikoha.



Kutsekoolide õpilastest võitis esikoha Kuressaare ametikoolis 3. kursusel sõiduautotehnikuks õppiv Kairi Rakaselg. Delis Pärnoja töö kuulutati parimaks üldhariduskoolide 10.–12. kl õpilaste töödest.

Kairi Rakaselja sõnul soovitas tal konkursil osaleda kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maiju Zuping. “Kuna olen varemgi mitmel konkursil osalenud, otsustasin ka seekord osa võtta,” lausus Kairi.

Valida oli kahe teema vahel: “Mida ja miks tahaksin kinkida Eestile 100. sünnipäevaks” ja “Millist äppi kasutaksin Eesti Vabariigi arendajana tulevikus”.

“Minu valik oli teine teema, sest on nutiajastu ja teema on päevakohane,” rääkis Rakaselg. “Kohe tekkis mõte, mis sai kiiresti paberile pandud. Inimeste aitamiseks mõeldud rakendus on mõnes mõttes pääsetee neile, kes ei jõua oma appikarjega avalikkuseni. Puudust kannatavad inimesed ei ole iga kord süüdi, et neil raske olukord on, seega miks mitte neid aidata.”

Oma võidust kuulis Kairi ühelt ametikooli töötajalt. “Esikoht tuli mulle ülisuure üllatusena, lootsin muidugi head tulemust, aga võit on seda magusam, et mul on täna (eile – toim) sünnipäev!”