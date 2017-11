Särav interpreet Edoardo Narbona

Kuressaare Kultuurivara korraldab 2017/2018. hooajal Edoardo Narbonaga persoonisarja “Särav interpreet”, kuhu kuuluvad “Oreli rõdukontserdid” Kuressaare Laurentiuse kirikus, “Luule ja klavessiin” Kuressaare Linnateatris ja “Kellaviietee” kontserdid Kuressaare raekoja saalis.

Kontserdid avavad publikule Edoardo Narbona (fotol) kui väga mitmekülgse muusiku erinevad tahud organisti, klavessiini- ja klaverimängijana ning toovad publikuni kaunist klassikalist muusikat.

Kuressaare Laurentiuse kirikus toimuvatel “Oreli rõdukontsertidel” astub Edoardo Narbona üles organistina. Esimene rõdukontsert toimus 29. oktoobril ja kavas olid koraaliprelüüdid. Teine rõdukontsert on kavandatud 26. novembrile ja kavas on hollandi orelimuusika. Kolmas kontsert toimub 31. detsembril, mil aastalõpu tähistamiseks tuleb esitusele kontsert küünlavalgel. Neljas kontsert on kavandatud 28. jaanuarile ning kavas on Bachi pere ja sõprade muusikat. Viies kontsert – itaalia barokksonaadid orelile – on kavas 25. märtsil ja kuues – Bachi transkriptsioonid orelile – 27. mail.

Kuressaare Linnateatris toimuvatel kontsertidel “Luule ja klavessiin” on põimitud klassikaline klavessiinimuusika ja luule. Klavessiinil esineb Edoardo Narbona ja luulet kannab ette Tõnis Kipper. Esimene “Luule ja klavessiini” kontsert alapealkirjaga “Tempus fugit” (tõlk aeg lendab) toimus 15. novembril. Järgmised kontserdid on plaanis talvel ja kevadel.

Kuressaare raekoja saalis toimuvad “Kellaviietee” kontserdid kujutavad endast inglise muusika kammerliku õhkkonnaga kontserte. Kontserdid on jätkuks eelmisel hooajal Edoardo Narbona korraldatud edukatele kontsertidele. Et praegu käivad raekojas restaureerimistööd ja raekoja saal külastajatele suletud, siis pole kontsertide täpsed kuupäevad paika pandud, kuid tõenäoliselt toimub esimene kontsert uue aasta alguses. “Kellaviietee” kontsertidel kõlavad klaver (Edoardo Narbona) ja tšello (Annikki Aruväli) ning kaasa teevad teisedki muusikud.

Edoardo Narbona on dirigent ja organist, kes kolis 2016. aastal koos perega Itaaliast Saaremaale ning alustas tööd Kuressaare muusikakoolis orkestri- ja klaveriõpetajana. Ühtlasi sai temast Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkestri dirigent ja kontsertmeister.

Edoardo Narbona erialane pühendumine ja professionaalsus on laiahaardelised. 2017. aasta alguses lõi Edoardo Läänesaarte kammerorkestri ning on ise orkestri dirigent ja kunstiline juht. Heatasemeline elukutselistest saartelt pärit muusikutest koosnev Läänesaarte kammerorkester on korraldanud orkestri algusajast peale igal hooajal uue kavaga kontserte nii Kuressaares kui ka mujal maakonnas.

Narbona on lõpetanud Giuseppe Verdi nimelise Torino konservatooriumi oreli ja orelikompositsiooni, muusikateooria ja kompositsiooni ning orkestridirigeerimise erialal. Lisaks on ta omandanud magistrikraadi muusika didaktikas. Praegu täiendab Edoardo end oreli alal Amsterdamis Bernard Winsemiuse juures.

Edoardo Narbona on Itaalias Torinos toimuva Põhjamaade festivali “Terre del Nord Torino” algataja ja oli aastaid festivali kunstiline juht. Samuti on ta I Musici di San Grato kammerorkestri asutaja ning oli selle peadirigent ja kunstiline juht alates aastast 2003. Nüüd tegutseb ta kammerorkestri külalisdirigendina.

Koostöös noorte heliloojatega on ta lavale toonud mitmeid itaalia muusika uudisteoseid ja esmaettekandeid. Dirigendina on Narbona saanud tunnustust, võites rahvusvahelisel dirigentide konkursil “Concorso internazionale di Direzione d’Orchestra Giuseppe Patanè” III koha. Ta on ka Ralph Vaughan Williams Society ja Associazione culturale Franz Schubert di Torino liige. Narbona on dirigeerinud külalisdirigendina Euroopa erinevais paigus ning orkestridirigeerimist aastate jooksul lihvinud tuntud kolleegide juhendamisel.

“Edoardo Narbona esindab kõike seda, mida Saaremaa ja kogu Eesti lavaelus vajaka on – energiat, avatud emotsionaalsust, tungivat soovi midagi väljendada,” võttis Läänesaarte kammerorkestri avakontserdi järel kokku tšellist Aare Tammesalu. Edoardo Narbona särab muusikuna eredalt ja publikul on võimalus sellest osa saada!

Liis Koppel,

Kuressaare Kultuurivara kultuurikorraldaja