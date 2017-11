Bändikooli projekt läheb rahvusvaheliseks

Saaremaa omavalitsuste liidu 2011. aastal alanud bändikooli projekt, milleks soetati 12 bändipillide komplekti ja alustati põhikooliealiste laste pilliõpet 12 Saaremaa omavalitsuses, saab jätku.





Tookord jäid pillid soetamata Pihtlas, Torgus, Ruhnus ja Kuressaares, ülejäänud omavalitsused said korralikud pillid, võimendused ja muu vajaliku, et noortebändide tegevust alustada. Professionaalsed juhendajad andsid regulaarset pilliõpet ja hakati korraldama ühisesinemisi, millest kujunes bändikooli laagri formaat.

Pärast projekti lõppu ei pidanud kõik omavalitsused enam vajalikuks või võimalikuks bändikooli juhendajate tööd lastega tasustada. Mõnel pool bändikoolid jätkasid, mõnel pool jäi tegevus soiku.

Kuna pillid olid olemas ning lastel oli bändide tegemise ja temaatiliste laagrite vastu suur huvi, saime 2016. aasta augustis kokku bändikoolide juhendajatega ja omavalitsuste esindajatega, et selgitada välja võimalus bändikooli projekti jätkata. Leiti, et seekord võiks tegevust laiendada ja kaasata rahvusvahelised partnerid.

Hakkasime plaani pidama kahe Soome LEADER-tegevusgrupiga. Plaanide tutvustamiseks kutsusime soomlased sel sügisel Tornimäel toimunud bändikooli sügisjämmile, mis andis tõuke koostööks.

Plaan saigi teoks – 10. novembril allkirjastati rahvusvaheline LEADER-koostööprojekt FinEst Band Camp, mille osapooled on Aisapari LAG ja Mansikka LAG Soomest ning Saarte koostöökogu Saaremaalt. Projekt kestab jaanuarist 2018 augustini 2020 ja maksab 110 000 eurot, millest 10 000 eurot tuleb tasuda omaosalusena ja 100 000 eurot on LEADER-i toetus ehk Euroopa Liidu tugi.

Projektiga on liitunud 13 bändikooli üle Saaremaa – eelmise perioodi 12 bändile lisandus Kaali kooli bänd, kes on vahepeal Pihtla valla toel pillid soetanud.

Suur abi on projekti tegevuste ja eesmärkide planeerimisel olnud Orissaare muusikakooli direktorist Martti Nõust. Eesmärk on lastele vanuses 10–15 aastat pakkuda juhendajate toel iganädalast pilliõpet ja bändiharjutust. Bänditundides harjutatu tuleb ettekandmisele bändikooli laagrites, mis toimuvad nii saarel kui ka kahel korral projekti kestel Soome partnerite juures. Saaremaal toimuvates laagrites osalevad ka Soome lapsed.

Rahvusvaheline mõõde annab võimaluse suhelda eakaaslastega, kel on sarnased huvid, samuti on juhendajatel hea kogemusi vahetada. Eesmärk on teha muusikaga tegelemine lastele ja noortele atraktiivseks. Oleme põnevil ja kutsume maakonna kultuurimaju ja piirkonnakeskusi üles pakkuma bändikooli lastele esinemisvõimalusi. Samuti ootame kõiki kaasa elama avalikele kontsertidele.

Terje Aus