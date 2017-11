Hanso pole rahul kaitseinvesteeringute kärpimisega

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kritiseerib IRL-i ettepanekul tehtud otsust muuta kaitseinvesteeringute programmi, mille järgi kulutatakse 2018. aastal 20 miljoni asemel 10, 2019. aastal 30 ja 2020. aastal 20 miljonit eurot.



“Ikka ja jälle tõstatub 10 miljoni euro kaitsevaldkonna lisainvesteeringute teema,” märkis Hannes Hanso sotsiaalmeedia vahendusel, lisades, et koalitsioon on kokku leppinud, et järgmise kolme aasta jooksul suunatakse lisainvesteeringuteks igal aastal 20 miljonit eurot.

“Nii on minu teada ka koalitsioonilepingus kirjas. Ütlen ausalt, et riigikaitsekomisjoni sellest muudatusest mingis vormis ennetavalt ei informeeritud ja IRL on mingil põhjusel otsustanud sellest kokkuleppest taganeda. See on halb.”

Hannes Hanso hinnangul on riigikaitse rahastamise stabiilsus ja nende vahendite eemalhoidmine poliitilisest päevapoliitikast ülimalt oluline. “Kümme miljonit pole mingi peenraha,” tõdes ta. “Selliseid otsuseid märgatakse ka Eestist väljaspool. Negatiivselt. Mul on seda sammu riigikaitsekomisjoni esimehena võimatu ausa näoga kaitsta. Mina kaitseministrina kindlasti poleks 10 miljoni 2018. aasta plaanidest eemaldamist ja investeeringute edasilükkamist toetanud.”

Kaks opositsioonierakonda on otsustanud selles küsimuses arupärimise teha ja Hannes Hanso lubas neid toetada. “Miks ikkagi IRL-i juhitud rahandusministeerium sellise otsuseni jõudis, kas kaitseminister Luik toetas seda ja kas ta kaitses oma haldusala eelarvet?” küsib Hanso.